Без света останется большинство украинцев: новые графики отключений на 16 ноября

Руслана Заклинская
15 ноября 2025, 19:43
Укрэнерго предупредило о масштабных отключениях.
Графики отключения света на 15 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • 16 ноября в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию
  • Отключения будут длиться с 00:00 до 23:59
  • Объем ограничений - 1-3,5 очереди

В воскресенье, 16 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

По данным компании, почасовые отключения для населения и промышленных потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59. Объем ограничений электроэнергии - от 1 до 3,5 очередей.

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - пояснили в Укрэнерго.

Энергетики отметили, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому потребителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе. Также украинцев призывают потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Может ли улучшиться ситуация - прогноз от Укрэнерго

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что сейчас энергетики вынуждены применять отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы. По его словам, в ближайшие дни ситуация не изменится.

"Я не могу гарантировать, что в ближайшие пару дней ситуация вообще улучшится и мы не будем отключаться потребителей. Мы вынуждены делать это для сохранения энергосистемы", - пояснил он.

В то же время Зайченко добавил, что через несколько недель ожидается улучшение состояния энергосистемы.

Как сообщал Главред, массированные ракетно-дронные атаки России на украинскую энергосистему в течение последних двух месяцев повлекли значительные потери мощности. Из-за этого в стране вводят графики отключения электроэнергии для обеспечения стабильности системы.

В Украине 15 ноября действуют почасовые ограничения. В течение суток электроэнергия отключается по схеме от 1,5 до 3,5 очередей, в зависимости от региона и мощности потребления.

Бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков предупредил о реальной угрозе масштабных отключений. Он отметил, что энергосистема находится в критическом состоянии, и при определенных условиях страна может оказаться в тотальном блэкауте, когда света может не быть до 20 часов в сутки.

О компании: Укрэнерго

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

