Без света останется большинство украинцев: новые графики отключений на 16 ноября

Укрэнерго предупредило о масштабных отключениях.

https://glavred.info/ukraine/bez-sveta-ostanetsya-bolshinstvo-ukraincev-novye-grafiki-otklyucheniy-na-16-noyabrya-10715801.html Ссылка скопирована

Графики отключения света на 15 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

16 ноября в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию

Отключения будут длиться с 00:00 до 23:59

Объем ограничений - 1-3,5 очереди

В воскресенье, 16 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

По данным компании, почасовые отключения для населения и промышленных потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59. Объем ограничений электроэнергии - от 1 до 3,5 очередей.

видео дня

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - пояснили в Укрэнерго.

Энергетики отметили, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому потребителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе. Также украинцев призывают потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Может ли улучшиться ситуация - прогноз от Укрэнерго

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что сейчас энергетики вынуждены применять отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы. По его словам, в ближайшие дни ситуация не изменится.

"Я не могу гарантировать, что в ближайшие пару дней ситуация вообще улучшится и мы не будем отключаться потребителей. Мы вынуждены делать это для сохранения энергосистемы", - пояснил он.

В то же время Зайченко добавил, что через несколько недель ожидается улучшение состояния энергосистемы.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, массированные ракетно-дронные атаки России на украинскую энергосистему в течение последних двух месяцев повлекли значительные потери мощности. Из-за этого в стране вводят графики отключения электроэнергии для обеспечения стабильности системы.

В Украине 15 ноября действуют почасовые ограничения. В течение суток электроэнергия отключается по схеме от 1,5 до 3,5 очередей, в зависимости от региона и мощности потребления.

Бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков предупредил о реальной угрозе масштабных отключений. Он отметил, что энергосистема находится в критическом состоянии, и при определенных условиях страна может оказаться в тотальном блэкауте, когда света может не быть до 20 часов в сутки.

Читайте также:

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред