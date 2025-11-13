Укр
Не всем выключают свет: украинцам объяснили, как формируются графики

Марина Фурман
13 ноября 2025, 18:19
В Минэнерго рассказали, почему равномерные отключения невозможны.
Почему у одних есть свет, а у других нет - объяснение

Вы узнаете:

  • Почему в некоторых областях не выключают свет
  • Кто составляет графики отключений света

Массированные ракетно-дронные атаки, которые страна-агрессор Россия осуществила на украинскую энергосистему в течение двух последних месяцев, привели к значительным потерям доступной мощности. Из-за уничтожения или повреждения энергетических объектов в Украине вводятся отключения света. Однако электроэнергию отключают не во всех регионах - и на это есть причина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Почему одним областям свет выключают, а другим - нет

В Минэнерго отметили, что ограничение потребления электроэнергии применяют не во всех регионах Украины одновременно, ведь определенные области подверглись серьезным разрушениям энергосетей, тогда как в других мощности достаточно, но передать ее на дальнее расстояние невозможно.

"Энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак. Возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров - достаточно ограничены", - говорится в сообщении.

Энергетики объяснили, что электроэнергию передают через магистральные и распределительные сети, а импортируемую - через межгосударственные интерконнекторы. Чтобы разгрузить сети, в некоторых областях вводят ограничения, чтобы обеспечить светом регионы, пострадавшие от обстрелов. Зато в тех областях, через которые передачу энергии не осуществляют, нет необходимости в отключениях.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Кто отвечает за составление графиков отключений света

В Украине уже не одну неделю применяются графики почасовых отключений света.

Оказывается, что объем ограничений, который нужно применить в каждом регионе, определяет "Укрэнерго", а вот сами графики почасовых отключений света составляют операторы систем распределения (ОСР).

Операторы также согласовывают графики с областными военными администрациями и следят, чтобы отключения распределялись справедливо между потребителями. Госэнергонадзор контролирует соблюдение этого принципа.

Напомним, как писал Главред, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию согласно графикам. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Недавно глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель.

Тем временем народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк прогнозирует, что графики отключения света будут действовать до конца зимы.

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

