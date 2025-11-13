Не всем выключают свет: украинцам объяснили, как формируются графики

Вы узнаете:
Массированные ракетно-дронные атаки, которые страна-агрессор Россия осуществила на украинскую энергосистему в течение двух последних месяцев, привели к значительным потерям доступной мощности. Из-за уничтожения или повреждения энергетических объектов в Украине вводятся отключения света. Однако электроэнергию отключают не во всех регионах - и на это есть причина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
Почему одним областям свет выключают, а другим - нет
В Минэнерго отметили, что ограничение потребления электроэнергии применяют не во всех регионах Украины одновременно, ведь определенные области подверглись серьезным разрушениям энергосетей, тогда как в других мощности достаточно, но передать ее на дальнее расстояние невозможно.
"Энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак. Возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров - достаточно ограничены", - говорится в сообщении.
Энергетики объяснили, что электроэнергию передают через магистральные и распределительные сети, а импортируемую - через межгосударственные интерконнекторы. Чтобы разгрузить сети, в некоторых областях вводят ограничения, чтобы обеспечить светом регионы, пострадавшие от обстрелов. Зато в тех областях, через которые передачу энергии не осуществляют, нет необходимости в отключениях.
Кто отвечает за составление графиков отключений света
В Украине уже не одну неделю применяются графики почасовых отключений света.
Оказывается, что объем ограничений, который нужно применить в каждом регионе, определяет "Укрэнерго", а вот сами графики почасовых отключений света составляют операторы систем распределения (ОСР).
Операторы также согласовывают графики с областными военными администрациями и следят, чтобы отключения распределялись справедливо между потребителями. Госэнергонадзор контролирует соблюдение этого принципа.
Напомним, как писал Главред, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию согласно графикам. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
Недавно глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель.
Тем временем народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк прогнозирует, что графики отключения света будут действовать до конца зимы.
