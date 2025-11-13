Укр
В ближайшие дни отключения продолжатся: когда ждать улучшения ситуации со светом

Анна Ярославская
13 ноября 2025, 09:35
Виталий Зайченко рассказал, когда украинцы почувствуют облегчение с электричеством.
Энергетики обещают улучшение ситуации со светом через несколько недель / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Будут ли применяться графики отключений в ближайшие дни
  • Когда улучшится ситуация в энергосистеме

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель.

По его словам, энергетики вынуждены применять отключения, чтобы стабилизировать энергосистему. В ближайшие пару дней ситуация не изменится.

"Я не могу гарантировать, что в ближайшие пару дней ситуация вообще улучшится и мы не будем отключаться потребителей. Мы вынуждены делать это для сохранения энергосистемы", - сказал Зайченко.

Впрочем, уже скоро ситуация должна улучшиться.

"Но если говорить о неделях, о нескольких неделях, то ситуация должна улучшиться значительно в энергосистеме", - добавил глава Укрэнерго.

Смотрите видео - В Укрэнерго дали прогноз по отключениям света:

Скриншот

Отключения света в Украине - последние новости

Как писал Главред, Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных места и обеспечивают стабильность энергоснабжения даже при возможных атаках России. Как пишет The Wall Street Journal, аккумуляторные парки общей мощностью 200 мегаватт способны обеспечивать электроэнергией около 600 тысяч домов в течение двух часов.

10 ноября в Минэнерго заявили, что ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключения света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.

Эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев заявил, что слово "блэкаут" следует вычеркнуть из лексикона.

"Блэкаут – это когда система не может восстановиться после сбоя, а в Украине система может восстановиться после сбоев. У нас ни разу не было блэкаута – была только угроза блэкаута 23 ноября 2022 года, но тогда хорошо сработали диспетчеры Укрэнерго, которые очень удачно переконфигурировали систему в ручном режиме. Тогда блэкаута удалось избежать", - сказал эксперт.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Что будет со светом зимой: мнение эксперта

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду рассказал, что дальнейшие обстрелы, особенно в зимний период во время отопительного сезона, могут повлечь масштабный блэкаут. В таком случае украинцы рискуют остаться без электроэнергии, тепла, воды и газа.

По словам эксперта, единственным выходом в подобной ситуации может стать перевод энергосистемы в так называемую "искусственную кому", как это уже делали в 2022 году, когда через контролируемые, принудительные отключения энергоблоков АЭС удалось избежать неконтролируемого коллапса системы.

О персоне: Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

20:35

Налетит настоящий шторм и будут лить дожди: объявлено штормовое предупреждение

20:27

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

20:02

Сборная Франции ставит амбициозную цель: что задумал Дешам в матче с Украиной

