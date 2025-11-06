Есть ли угроза тотального блэкаута: РФ выбрала цели новых массированных ударов

У РФ не будет достижений в попытках полного уничтожения энергетического сектора Украины, считает Геннадий Рябцев.

https://glavred.info/ukraine/est-li-ugroza-totalnogo-blekauta-rf-vybrala-celi-novyh-massirovannyh-udarov-10712996.html Ссылка скопирована

РФ массированно бьет по Украине / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны, ua.depositphotos.com, Генштаб

Важное из заявлений Рябцева:

РФ пытается добиться полного уничтожения энергетического сектора Украины

В Украине могут быть только отключения по команде диспетчера

Эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев заявил о том, что у страны-агрессора РФ не будет достижений в попытках полного уничтожения энергетического сектора Украины.

Как подчеркнул он в материале на Главреде, массированные удары РФ рассчитаны на самих россиян.

видео дня

"Если говорить об отключении электроэнергии в Киеве, то прежде всего отмечу: слово "блэкаут" следует вычеркнуть из лексикона украинских журналистов. Блэкаут – это когда система не может восстановиться после сбоя, а в Украине система может восстановиться после сбоев. У нас ни разу не было блэкаута – была только угроза блэкаута 23 ноября 2022 года, но тогда хорошо сработали диспетчеры Укрэнерго, которые очень удачно переконфигурировали систему в ручном режиме. Тогда блэкаута удалось избежать", - считает эксперт.

По его словам, в Украине могут быть только отключения по команде диспетчера Укрэнерго.

"Поэтому никаких блэкаутов в Украине не будет. И здесь мы упираемся в тот второй шаг, о котором говорилось выше, то есть попытки РФ отсоединить правобережье от левобережья", - отметил он.

Рябцев также напомнил о том, что вокруг Киева много линий электропередач, в том числе высоковольтных, которые соединяют правобережье с левобережьем.

"Поэтому в Киеве нехватка электрической энергии возникает из-за того, что большое количество энергии идет транзитом через наш регион на левый берег Украины, чтобы компенсировать там недостаток. Именно поэтому и вводятся графики стабилизационных отключений", - добавил он.

/ Главред

Новые обстрелы РФ - предупреждение эксперта

Военный аналитик Олег Жданов заявил, что риск масштабного ракетно-дронового удара по территории Украины по-прежнему остаётся высоким — подобная атака может начаться в любое время. По словам эксперта, Россия находится в состоянии полной боевой готовности. Он подчеркнул, что на вооружении у противника постоянно имеется от 300 до 400 ударных беспилотников, а временами их количество увеличивается до 500 единиц.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред