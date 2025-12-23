Что нужно сделать с монетой на Рождество: мольфар поделился действенным ритуалом

Что узнаете:
- Зачем стучать монетой по окну
- Какой ритуал нужно провести на Рождество
- Как привлечь богатство с помощью ритуала
Уже совсем скоро будет Рождество и это прекрасное время, полное чуда и магии. В этот период можно поймать удачу за хвост. Она будет курсировать рядом с вами. А если в вашей жизни есть финансовые трудности, то это время для решения проблем.
Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал о ритуале, который поможет привлечь богатство в вашу жизнь.
Ритуал на Рождество
Мольфар советует на Рождество взять металлическую монету именно в правую руку. Ею нужно трижды постучать в окно. При этом нужно проговаривать такой заговор:
"Звезда рождественская в небе пылает, золото и серебро меня ждет. Звонкая монета и чистое стекло, неси в дом мой лишь добро. Пусть будет так"
После этого эту монету нужно положить в кошелек и носить с собой весь год. Эта монета станет оберегом от бедности и для привлечения богатства, говорит Максим Гордеев.
Смотрите видео о ритуале, который нужно сделать на Рождество:
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
