Что нужно сделать с монетой на Рождество: мольфар поделился действенным ритуалом

Украинский мольфар Максим Гордеев утверждает, что этот ритуал поможет притянуть богатство.

Ритуал на Рождество для привлечения богатства / Коллаж: Главред, фото: pexels

Уже совсем скоро будет Рождество и это прекрасное время, полное чуда и магии. В этот период можно поймать удачу за хвост. Она будет курсировать рядом с вами. А если в вашей жизни есть финансовые трудности, то это время для решения проблем.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал о ритуале, который поможет привлечь богатство в вашу жизнь.

Ритуал на Рождество

Мольфар советует на Рождество взять металлическую монету именно в правую руку. Ею нужно трижды постучать в окно. При этом нужно проговаривать такой заговор:

"Звезда рождественская в небе пылает, золото и серебро меня ждет. Звонкая монета и чистое стекло, неси в дом мой лишь добро. Пусть будет так"

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

После этого эту монету нужно положить в кошелек и носить с собой весь год. Эта монета станет оберегом от бедности и для привлечения богатства, говорит Максим Гордеев.

