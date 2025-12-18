Укр
5 худших подарков, которые принесут проблемы: что нельзя дарить мужчинам

Ангелина Подвысоцкая
18 декабря 2025, 13:54
Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, какие подарки нельзя дарить мужчинам и почему.
Что нельзя дарить мужчинам / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • Что нельзя дарить мужчинам
  • Почему нельзя дарить обувь
  • Какие проблемы может принести подарок в виде ножей

Если вы же задумались о том, что же подарить на Рождество или Новый год, то этот материал точно для вас.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал 5 подарков, которые категорически нельзя дарить мужчинам. Эти подарки могут принести проблемы, беды, финансовые трудности и ссоры.

Что нельзя дарить мужчинам

1. Ножи и острые предметы

Это энергетически опасный подарок, утверждает мольфар. Острые предметы могут вызвать разрыв связей, конфликты и агрессию. Нож может "разрезать" дружбу и отношения.

2. Часы

Этот подарок символизирует течение времени. Если вы подарите часы, то это может вызвать ощущение давления времени, тревожности и спешки.

"Это особенно опасно для мужчин, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям", - отмечает мольфар.

3. Кошельки и портмоне

Если вы подарите пустой кошелек, это принесет финансовую нестабильность или даже бедность. Если вы все же хотите подарить кошелек или портмоне, то необходимо положить туда купюру или монету. Тогда это активирует энергию достатка и процветания.

4. Обувь

Мольфар отмечает, что обувь символизирует путь человека по эзотерическим законам. Таким подарком можно вмешаться в его жизненный путь. Подаренная обувь приведет к расставанию.

5. Зеркала

Это магический предмет, который может хранить в себе много энергетики. Зеркало можно принести чужие жизненные программы и негативные эмоции.

Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Что можно подарить

Украинский мольфар советует дарить что-то искренне, с любовью и позитивом. Отличными подарками станут те, которые принесут энергию радости, развития и гармонии.

Мольфар советует дарить такие подарки:

  • книги,
  • сертификаты на впечатления,
  • качественный текстиль,
  • ароматы.

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

