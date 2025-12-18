Рецепт божественных брускетов на Новый год, которые разметают за 2 минуты

Главред подготовил оригинальный рецепт брускет на новогодний стол.

Простой рецепт закуски на Новый год / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Новогодние праздники уже на носу. Каждой хозяйке хочется удивить свою семью и гостей блюдами, которые запомнятся надолго. Главред предлагает присмотреться к брускеттам со свеклой и селедкой, которые готовятся очень просто, а выглядят невероятно аппетитно.

Рецептом божественной закуски на Новый год поделилась фудблогер @an.cookbook.

Ингредиенты:

хлеб/багет;

свекла - 1 шт (большая);

чеснок - 1 зубчик;

майонез;

соль;

филе сельди;

синий лук;

укроп.

Процесс приготовления

Сначала подсушиваем хлеб или багет на сухой сковороде.

Далее варим свеклу или покупаем готовую и натираем ее на терке. Сюда же добавляем чеснок, соль, майонез и перемешиваем.

После этого, выкладываем начинку на багет и равномерно распределяем ее, добавляем кусочки сельди.

Сверху наносим немного дижонской горчицы и украшаем зеленью. Рядом выкладываем синий лук.

Приятного аппетита!

Как приготовить брускетты с сельдью на Новый год - смотрите видео:

О персоне: an.cookbook an.cookbook - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На an.cookbook подписаны более 5 тысяч пользователей соцсети.

