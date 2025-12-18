Рецепт божественных брускетов на Новый год, которые разметают за 2 минуты

Новогодние праздники уже на носу. Каждой хозяйке хочется удивить свою семью и гостей блюдами, которые запомнятся надолго. Главред предлагает присмотреться к брускеттам со свеклой и селедкой, которые готовятся очень просто, а выглядят невероятно аппетитно.
Рецептом божественной закуски на Новый год поделилась фудблогер @an.cookbook.
Ингредиенты:
- хлеб/багет;
- свекла - 1 шт (большая);
- чеснок - 1 зубчик;
- майонез;
- соль;
- филе сельди;
- синий лук;
- укроп.
Процесс приготовления
Сначала подсушиваем хлеб или багет на сухой сковороде.
Далее варим свеклу или покупаем готовую и натираем ее на терке. Сюда же добавляем чеснок, соль, майонез и перемешиваем.
После этого, выкладываем начинку на багет и равномерно распределяем ее, добавляем кусочки сельди.
Сверху наносим немного дижонской горчицы и украшаем зеленью. Рядом выкладываем синий лук.
Приятного аппетита!
Как приготовить брускетты с сельдью на Новый год - смотрите видео:
