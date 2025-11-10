Укр
Читать на украинском
В чем встречать Новый год 2026: какой наряд задобрит Красную Огненную Лошадь

Кристина Трохимчук
10 ноября 2025, 17:08
Стилист Юлия Рябич рассказала, какие образы в новогоднюю ночь принесут удачу и достаток в 2026 году.
Новый год 2026
Новый год 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterst.com, alina_abuzyarova_

Вы узнаете:

  • Что надеть в новогоднюю ночь 2026 года
  • Какие цвета принесут удачу в 2026 году

Новый год 2026 неуклонно приближается, и самое время подумать, в чем встречать праздник, чтобы привлечь удачу и начать год в гармонии. По восточному календарю, 2026 год начинается под покровительством Красного Огненного Коня, символа силы, страсти, свободы и решимости.

Главред расскажет, как привлечь удачу в свою жизнь благодаря правильному образу в новогоднюю ночь.

Цвета Нового года 2026

По словам стилиста Юлии Рябич, главное - правильно подобрать цвета, которые соответствуют энергии года. Стихия Огня любит теплые, яркие оттенки - именно они принесут вдохновение, успех и гармонию в новом году. Стилист советует обратить внимание на красный, оранжевый, золотой и желтый - каждый из них имеет свое значение и энергетику.

Красный - главный цвет года

Красный - цвет силы, страсти и уверенности. Он олицетворяет Огненного Коня и станет настоящим талисманом в праздничную ночь. Наряд в красных тонах поможет притянуть успех в карьере и личной жизни. Это может быть платье, костюм или даже аксессуар - главное, чтобы в вашем образе на Новый год 2026 присутствовал этот цвет энергии.

Червоний
2026 год какого животного / скрин с видео

Оранжевый - оптимизм и творчество

Оранжевый заряжает позитивом, стимулирует вдохновение и открывает новые возможности. Выбирайте яркие оттенки оранжевого если хотите перемен, мечтаете о новых проектах или хотите внести в свою жизнь больше радости. Платья, жакеты или блузы этого цвета идеально подойдут для празднования в кругу семьи или на вечеринке.

Помаранчевий
Оранжевый принесет оптимизм в 2026 году / скрин с видео

Золотой - роскошь и удача

Если вы хотите встретить Новый год 2026 в сиянии достатка, обратите внимание на золотые оттенки. Они символизируют успех, процветание и тепло. Блеск золота подчеркнет торжественность момента и станет идеальным выбором для вечернего наряда. Это может быть платье, топ или даже украшения - главное, чтобы золото в образе выглядело элегантно.

Золотий
Золотой - цвет роскоши и достатка в 2026 году / скрин из видео

Желтый - радость и изобилие

Желтый ассоциируется с солнцем, счастьем и денежным потоком. По словам стилиста, именно этот оттенок поможет привлечь материальное благополучие в 2026 году. Если красный кажется слишком ярким, то желтый или горчичный станут отличной альтернативой - они также относятся к счастливым цветам 2026 года.

Желтый
Желтый - альтернатива агрессивности красного цвета / скрин из видео

Что надеть на Новый год 2026

Выбор наряда зависит от того, в каком формате вы празднуете. Если планируете торжественную вечеринку - выберите блестящее платье в золотых или красных тонах. Для домашней атмосферы подойдет теплый костюм из мягких тканей в оранжевых или желтых оттенках. Добавьте аксессуары с металлическим блеском - это усилит цвета удачи 2026 года и сбалансирует энергию Огня.

Новый год 2026: цвета удачи

Огонь любит яркость, движение и смелость. Так что не бойтесь экспериментировать: комбинируйте теплые оттенки, добавляйте блеска и динамики в свой образ. Именно тогда ваш образ на Новый год 2026 будет не только выглядеть стильно, но и принесет удачу, вдохновение и гармонию на весь год.

Как выбрать наряд для встречи Нового года 2026 - смотреть видео:



Об источнике: Юлия Рябич

Юлия Рябич - стилист из города Одесса. Она рассказывает о моде в своем блоге в TikTok и делится информацией о трендах и лайфхаках, которые помогают выглядеть стильно в любой ситуации.

мода Новый год 2026
"Лазейка" в санкциях: стало известно, какая страна импортирует миллионы тонн российской нефти

