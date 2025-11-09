Макияж с лифтинг-эффектом: как "раскрыть" глаз с нависшим веком

Два шага в макияже для нависшего века, которые освежат любой образ.

Нависшее веко макияж - как подводить нижнее веко / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/roseandben

Как не нужно подводить глаза с нависшим веком

Как "открыть" глаз с помощью подводки

Подобрать правильный макияж для нависшего века - не самая простая задача. Обладательницам таких выразительных глаз чаще приходится прибегать к различным лайфхакам. К счастью, современные визажисты с большим энтузиазмом принимают этот "вызов", и регулярно разрабатывают новые методики.

Одной из таких поделилась бьюти-блогер Роуз Сиард. В своем блоге она показала, как одно движение может изменить абсолютно весь мэйк-ап за считанные секунды. Секрет Сиард раскрывает Главред.

Как не нужно подводить глаза с нависшим веком

Лайфхак от Роуз Сиард касается подводки нижнего века: до сих пор эта область - спорная для многих визажистов, так как слишком темный цвет делает глаз меньше, слишком светлая раскрывает глаз, но не всегда выглядит естественно.

Если вы все же остановились на темных оттенках, блогерша советует не подводить глаза с нависшим веком по всей длине нижнего века. Это создает эффект тяжести и усталости.

Нависшее веко макияж - как подводить нижнее веко / фото: instagram.com/roseandben

Нависшее веко - как красить

Значит ли предыдущий совет, что обладательницам такой особенности глаз стоит вовсе отказаться от подводки нижнего века? Отнюдь! Подводить можно, но стоит слегка изменить траекторию - вести линию от внешнего уголка глаза по диагонали вдоль ресничного ряда. Эта техника "лифтинга", по словам Сиард, позволит "приоткрыть" глаз, не прибегая, например, к сложным стрелкам.

Нависшее веко макияж - как подводить нижнее веко / фото: instagram.com/roseandben

"Если у вас нависшее веко, и вы хотите немного приоткрыть глаз, не подводите нижнее веко полностью по всей длине. Приложите подводку (или карандаш - прим. редактора), к внешнему углу глаза, поверните голову и просто проведите диагональную линию вниз. Эффект открытого глаза без сложной работы над стрелкой!" - делится лайфхаком бьюти-блогер.

Нависшее веко макияж - как подводить нижнее веко / фото: instagram.com/roseandben

О персоне: Роуз Сиард Роуз Сиард - американский преподаватель по макияжу, бьюти-блогерша и основательница косметического бренда Rose and Ben Beauty. В социальных сетях (Instagram, TikTok) на нее подписано сумарно более 3.4 миллиона человек.

