Макияж в стиле 90-х захватил тренды: как сделать модный осенний мейкап

Вы узнаете:
- Как сделать модный макияж осенью 2025 года
- Тренды макияжа на осень
Осень - лучшее время года, чтобы добавить в свой образ драматичности, и звездные визажисты решили использовать эту возможность по полной. Актуальный макияж в 2025 году - это возвращение к культовым 90-м: голубые тени, выразительные смоки айз и красная помада. Главред собрал главные тренды макияжа на осень 2025.
Модный макияж осень 2025
Бьюти-блогер Viki Boris рассказала, что дизайнеры разделились в своих взглядах на осенний макияж: одни сделали акцент на драматичности и выразительных чертах, другие же - на нежности и кукольном эффекте. Основные акценты, которые придадут вашему мейкапу особый шарм:
- макияж в стиле 90-х;
- смоки айз;
- голубые тени;
- красная помада.
Макияж в стиле 90-х: минималистичный нюд
Если вы предпочитаете нюдовый макияж, возьмите пример с образов 90-х годов, ведь простота и натуральность всегда остаются актуальными. Современные визажисты вдохновляются этими приемами, делая акцент на легких текстурах и чистых оттенках, которые подчеркивают естественную красоту.
Макияж "смоки айз" - драматический акцент
Смоки айз в разных вариациях появился на многих модных показах коллекций осень-зима 2025-2026. Эффект "задымленного глаза" отлично подходит для вечерних образов и добавляет интриги. Дизайнеры сочетали этот макияж с гранж-стилем, создавая эффектный контраст. Если вы любили смоки раньше - самое время вернуться к нему.
Голубые тени в модном макияже
Голубые тени снова в центре внимания. Они стали ярким акцентом образов моделей на показах и звезд в глянцевых журналах. Этот смелый цвет возвращает нас в 90-е, но при этом выглядит современно и свежо. Такой макияж подойдет тем, кто не боится экспериментов и хочет выделиться.
Макияж с акцентом на губы: идеальная красная помада
Красная помада - классика, которая никогда не выходит из моды. Она всегда ассоциируется с силой, уверенностью и женственностью. Этой осенью визажисты советуют не бояться смелых оттенков: от глубокого винного до ярко-красной классики. Такой акцент не требует сложного макияжа глаз - достаточно ровного тона кожи, минимальных румян и легкого хайлайтера. Это универсальный тренд, который всегда работает, когда хочется выглядеть ярко и стильно.
Тренды макияжа на осень - смотреть видео:
Об источнике: Viki Boris
Viki Boris - украинский бьюти-блогер, которая рассказывает о макияже, красоте и снимает лайфстайл контент. Блогер рассказывает о трендах в макияже, косметических брендах и дает бьюти-советы.
