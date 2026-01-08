Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Вместо взвода: как робот ВСУ полтора месяца самостоятельно останавливал продвижение армии РФ

Дарья Пшеничник
8 января 2026, 16:29
161
Наземный дрон с пулеметом удерживал передовые позиции 45 дней подряд без присутствия солдат.
украинский робот
Наземный дрон ведет огонь по позициям / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео, DevDroid

Основное:

  • Дрон Droid TW 12.7 шесть недель удерживал позиции без пехоты
  • Сорвал все атаки россиян, потерь среди украинских бойцов нет
  • На фронте уже работают и другие вооруженные модификации этого робота

Украинские военные впервые продемонстрировали длительное удержание передовой линии обороны с помощью полностью дистанционно управляемого наземного дрона. Роботизированная платформа Droid TW 12.7 почти полтора месяца сдерживала атаки российских войск без постоянного присутствия пехоты, фактически выполняя роль автономного огневого поста.

О деталях операции рассказал командир ударной роты NC-13 Третьего армейского корпуса ВСУ Николай Зинкевич ("Макар") в комментарии для Business Insider.

видео дня

Робот, заменивший целый взвод

Гусеничный багги украинской разработки Droid TW 12.7, оснащенный тяжелым пулеметом M2 Browning калибра 12,7 мм, работал в режиме мобильного огневого усиления. По запросу командно-наблюдательного пункта он перемещался между позициями и открывал огонь по штурмовым группам противника, срывая их попытки продвинуться.

Несмотря на интенсивную работу, дрон нуждался только в периодическом техобслуживании — раз в два дня. Экипаж, находившийся в 4 км от линии фронта, тратил около четырех часов на подготовку машины к очередному циклу. После модернизации и установки новых аккумуляторов это время сократилось вдвое.

Нулевые потери и провал российских попыток прорыва

За весь период миссии российским подразделениям не удалось ни приблизиться к позиции, ни осуществить скрытое проникновение. Украинские бойцы удержали рубеж без каких-либо потерь в живой силе — результат, который военные напрямую связывают с применением роботизированной техники.

Технологии и новые модификации

Производитель DevDroid отмечает, что Droid TW 12.7 имеет рабочий радиус до 24 км, поддерживает управление по радиоканалу и может использовать элементы искусственного интеллекта для автономного передвижения.

Третий армейский корпус уже обнародовал видео боевой работы системы. Кроме пулеметной версии, на фронте применяются и другие модификации — в частности дроны, вооруженные 40-мм гранатометами Mk-19 и AGL-53.

По словам Николая Зинкевича, спрос на такие системы стремительно растет, и нередко военные покупают их за свой счет.

"Это самая выгодная инвестиция", — подчеркнул он, отметив, что роботизированные платформы позволяют сохранять жизни бойцов и одновременно повышают эффективность обороны.

Также рекомендуем:

Что такое Business Insider?

Business Insider — проект, посвященный различным лайфхакам в сфере бизнеса и повседневной жизни. По состоянию на июнь 2024 года на YouTube-канал подписано 9,33 млн человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине робот российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Штормы и метели накроют страну: украинцев призвали никуда не выезжать

Штормы и метели накроют страну: украинцев призвали никуда не выезжать

15:38Синоптик
Документ о гарантиях безопасности готов: Зеленский ждет фидбэка от Трампа

Документ о гарантиях безопасности готов: Зеленский ждет фидбэка от Трампа

15:24Украина
Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

14:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 января

Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 января

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

Последние новости

16:29

Вместо взвода: как робот ВСУ полтора месяца самостоятельно останавливал продвижение армии РФ

16:19

Придется платить больше: в Украине резко вырастут цены на популярный напиток

15:52

Один трюк вернет полотенцам былую свежесть: работает мгновенноВидео

15:51

Арктическая стужа и метели накроют Львов: когда ударят морозы до -14°С

15:46

Только не кипяток: что делать, если примерзла дверь и ручки авто

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
15:43

Получится у всех: рецепт любимого десерта из детства на сметане

15:38

Штормы и метели накроют страну: украинцев призвали никуда не выезжатьВидео

15:24

Документ о гарантиях безопасности готов: Зеленский ждет фидбэка от Трампа

14:55

Один ингредиент меняет все: лучший способ идеальной яичницы – вкус потрясаетВидео

Реклама
14:48

LaserVille объявляет о расширении услуг в Киеве новости компании

14:47

Враг может продвинуться к важному городу на Днепропетровщине - прогноз эксперта

14:36

Пять знаков зодиака встретят истинную любовь в этом году: кому повезет

14:32

Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

14:25

Жена Виктора Павлика слегла - врачи делают все возможное

14:07

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

13:58

Михаил Поплавский: Университет культуры задаёт тренды и переходит к "Университету в смартфоне" актуально

13:53

Прореживать больше не нужно: огородница раскрыла лучший метод посадки морковиВидео

13:33

"Это работает": Мэтт Деймон признался, как похудел для роли в "Одиссее"

13:31

Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года

13:23

Восемь бытовых привычек, которые незаметно делают ваш дом грязнее и хуже

Реклама
13:05

Вещи, которые никогда не выйдут из моды: стилисты назвали пять предметов

12:59

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

12:40

Кот в панике от пылесоса: почему животное боится и что делатьВидео

12:37

С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

12:30

Задорная Мартыновская похвасталась стильной фотосессией и стройными ножками

12:29

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

12:13

Военная помощь Британии: Украина получит 13 мощных систем ПВО

12:02

Вдова умершего ADAM растрогала душераздирающим обращением к нему

11:44

Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды

11:36

"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

11:29

Как убрать соль с обуви зимой: простые способы для кожи, замши и ткани

11:26

Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора - как проголосовать

11:10

Облачно с дождем: какая погода в Харькове будет 8 января

11:08

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

11:04

"Нас просто уничтожают": оккупанты отказываются идти на штурмы

10:56

Младшую дочь Заворотнюк жестоко облапошили в РФ: что с ней сделали

10:40

"Неделя будет одной из самых сложных": украинцев предупредили о новом обстреле

10:29

"Даже стыдно": Кацурина прокомментировала личную жизнь на фоне слухов о разрыве с Дантесом

10:11

Почему 9 января нельзя пришивать пуговицы к одежде: какой церковный праздник

10:07

Его еще можно спасти: как понять, что денежное дерево погибает

Реклама
09:42

Армия РФ оккупировала два села в Донецкой и Сумской областях - DeepState

09:34

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные переменыФото

09:23

Мелания ненавидит: Трамп раскрыл неожиданные подробности семейной жизниВидео

09:17

СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

09:16

Астрологи назвали лучший месяц для каждого знака зодиака в 2026 году

09:14

Как говорить "я хочу" в отношениях без драмы: два простых шага к любовной гармонии

09:13

Почти весна: какой погодный сюрприз 8 января ждать Одессе

09:10

Переход Буданова в ОП: как это повлияет на ГУР?мнение

08:57

Лариса Гузеева показалась на публике: выглядит, как бабушка

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 января (обновляется)

Новости Украины
МобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять