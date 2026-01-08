Вместо взвода: как робот ВСУ полтора месяца самостоятельно останавливал продвижение армии РФ

Наземный дрон с пулеметом удерживал передовые позиции 45 дней подряд без присутствия солдат.

Наземный дрон ведет огонь по позициям / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео, DevDroid

Основное:

Дрон Droid TW 12.7 шесть недель удерживал позиции без пехоты

Сорвал все атаки россиян, потерь среди украинских бойцов нет

На фронте уже работают и другие вооруженные модификации этого робота

Украинские военные впервые продемонстрировали длительное удержание передовой линии обороны с помощью полностью дистанционно управляемого наземного дрона. Роботизированная платформа Droid TW 12.7 почти полтора месяца сдерживала атаки российских войск без постоянного присутствия пехоты, фактически выполняя роль автономного огневого поста.

О деталях операции рассказал командир ударной роты NC-13 Третьего армейского корпуса ВСУ Николай Зинкевич ("Макар") в комментарии для Business Insider.

Робот, заменивший целый взвод

Гусеничный багги украинской разработки Droid TW 12.7, оснащенный тяжелым пулеметом M2 Browning калибра 12,7 мм, работал в режиме мобильного огневого усиления. По запросу командно-наблюдательного пункта он перемещался между позициями и открывал огонь по штурмовым группам противника, срывая их попытки продвинуться.

Несмотря на интенсивную работу, дрон нуждался только в периодическом техобслуживании — раз в два дня. Экипаж, находившийся в 4 км от линии фронта, тратил около четырех часов на подготовку машины к очередному циклу. После модернизации и установки новых аккумуляторов это время сократилось вдвое.

Нулевые потери и провал российских попыток прорыва

За весь период миссии российским подразделениям не удалось ни приблизиться к позиции, ни осуществить скрытое проникновение. Украинские бойцы удержали рубеж без каких-либо потерь в живой силе — результат, который военные напрямую связывают с применением роботизированной техники.

Технологии и новые модификации

Производитель DevDroid отмечает, что Droid TW 12.7 имеет рабочий радиус до 24 км, поддерживает управление по радиоканалу и может использовать элементы искусственного интеллекта для автономного передвижения.

Третий армейский корпус уже обнародовал видео боевой работы системы. Кроме пулеметной версии, на фронте применяются и другие модификации — в частности дроны, вооруженные 40-мм гранатометами Mk-19 и AGL-53.

По словам Николая Зинкевича, спрос на такие системы стремительно растет, и нередко военные покупают их за свой счет.

"Это самая выгодная инвестиция", — подчеркнул он, отметив, что роботизированные платформы позволяют сохранять жизни бойцов и одновременно повышают эффективность обороны.

