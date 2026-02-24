7 неожиданных привычек, которые медленно разрушают психику: большинство не знает

Некоторые ежедневные привычки иногда становятся причиной тревожности и подавленного настроения.

https://glavred.info/stosunky/7-neozhidannyh-privychek-kotorye-medlenno-razrushayut-psihiku-bolshinstvo-ne-znaet-10743260.html Ссылка скопирована

Ежедневные привычки, которые незаметно разрушают психику — как их распознать/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие ежедневные привычки негативно влияют на психологическое состояние

Как стабилизировать свое эмоциональное состояние

Какие привычки вредят психическому здоровью

Все больше украинцев сталкиваются с тревожностью, плохим настроением или даже депрессией. Обращение к психологам и психотерапевтам становится привычной практикой, но в то же время мы не всегда замечаем, как повседневные привычки постепенно вредят психическому здоровью.

Главред расскажет о неочевидных ежедневных привычках, которые стоит контролировать, чтобы сохранить внутреннее равновесие.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Как понять, что вас тайно недолюбливают: психологи назвали 11 ключевых фраз

Постоянный просмотр новостей и соцсетей

Привычка каждый раз тянуться к телефону, чтобы проверить новости или ленту соцсетей, повышает уровень кортизола и провоцирует тревожность, пишет Interia Kobieta. Чрезмерный поток информации, в основном негативной, истощает нервную систему. Особенно вредно делать это перед сном — свет экрана и эмоциональные раздражители ухудшают качество отдыха, а без глубокого сна психика не восстанавливается.

Сравнение себя с другими

Соцсети создают иллюзию идеальной жизни: отфильтрованные фото, успехи без трудностей, путешествия без будней. Это когнитивное предубеждение заставляет видеть только собственные недостатки. Постоянное сравнение с другими снижает самооценку и крадет чувство радости. Эксперты советуют ограничивать время в соцсетях и отписываться от аккаунтов, которые вызывают неуверенность.

Сутулость

Казалось бы, осанка касается только физического здоровья. Но исследования показывают, что люди с прямой спиной чаще испытывают положительные эмоции. Привычка сутулиться закрепляет чувство подавленности, а работа над вертикальной осанкой может стать частью психологической терапии.

Зацикливание на негативных мыслях

Мозг формирует нейронные связи в зависимости от того, какие эмоции мы переживаем чаще. Радость и смех облегчают доступ к позитивным состояниям, а постоянные пессимистические мысли создают спираль недовольства и тревоги. Поэтому стоит сознательно тренировать способность замечать и ценить мелкие радости.

Многозадачность и отсутствие отдыха

Кажется, что многозадачность придает уверенности, но на самом деле она изматывает. Постоянное переключение между задачами снижает концентрацию, повышает уровень стресса и приводит к эмоциональному выгоранию. Если не находить времени на отдых и занятия, которые приносят удовольствие, риск депрессивных состояний возрастает.

Избегание конфликтов и подавление эмоций

Отношения требуют искренности и готовности принимать сложные моменты. Избегание конфликтов любой ценой приводит к напряжению и постепенному истощению. Подавление эмоций в долгосрочной перспективе вызывает фрустрацию и самоизоляцию. Важно позволять себе выражать даже неприятные чувства.

Постоянное откладывание дел

Привычка откладывать задачи на потом только усиливает тревожность. Незавершенные дела создают чувство неуверенности и подрывают самооценку. Лучше преодолеть кратковременный стресс и выполнить задачу, чем постоянно жить с мыслью о невыполненном.

Читайте также:

Об источнике: Interia Kobieta Interia Kobieta – один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и умные развлечения женщинам разного возраста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред