7 неожиданных привычек, которые медленно разрушают психику: большинство не знает

Все больше украинцев сталкиваются с тревожностью, плохим настроением или даже депрессией. Обращение к психологам и психотерапевтам становится привычной практикой, но в то же время мы не всегда замечаем, как повседневные привычки постепенно вредят психическому здоровью.
Главред расскажет о неочевидных ежедневных привычках, которые стоит контролировать, чтобы сохранить внутреннее равновесие.
Постоянный просмотр новостей и соцсетей
Привычка каждый раз тянуться к телефону, чтобы проверить новости или ленту соцсетей, повышает уровень кортизола и провоцирует тревожность, пишет Interia Kobieta. Чрезмерный поток информации, в основном негативной, истощает нервную систему. Особенно вредно делать это перед сном — свет экрана и эмоциональные раздражители ухудшают качество отдыха, а без глубокого сна психика не восстанавливается.
Сравнение себя с другими
Соцсети создают иллюзию идеальной жизни: отфильтрованные фото, успехи без трудностей, путешествия без будней. Это когнитивное предубеждение заставляет видеть только собственные недостатки. Постоянное сравнение с другими снижает самооценку и крадет чувство радости. Эксперты советуют ограничивать время в соцсетях и отписываться от аккаунтов, которые вызывают неуверенность.
Сутулость
Казалось бы, осанка касается только физического здоровья. Но исследования показывают, что люди с прямой спиной чаще испытывают положительные эмоции. Привычка сутулиться закрепляет чувство подавленности, а работа над вертикальной осанкой может стать частью психологической терапии.
Зацикливание на негативных мыслях
Мозг формирует нейронные связи в зависимости от того, какие эмоции мы переживаем чаще. Радость и смех облегчают доступ к позитивным состояниям, а постоянные пессимистические мысли создают спираль недовольства и тревоги. Поэтому стоит сознательно тренировать способность замечать и ценить мелкие радости.
Многозадачность и отсутствие отдыха
Кажется, что многозадачность придает уверенности, но на самом деле она изматывает. Постоянное переключение между задачами снижает концентрацию, повышает уровень стресса и приводит к эмоциональному выгоранию. Если не находить времени на отдых и занятия, которые приносят удовольствие, риск депрессивных состояний возрастает.
Избегание конфликтов и подавление эмоций
Отношения требуют искренности и готовности принимать сложные моменты. Избегание конфликтов любой ценой приводит к напряжению и постепенному истощению. Подавление эмоций в долгосрочной перспективе вызывает фрустрацию и самоизоляцию. Важно позволять себе выражать даже неприятные чувства.
Постоянное откладывание дел
Привычка откладывать задачи на потом только усиливает тревожность. Незавершенные дела создают чувство неуверенности и подрывают самооценку. Лучше преодолеть кратковременный стресс и выполнить задачу, чем постоянно жить с мыслью о невыполненном.
