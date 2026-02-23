Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз

Вкратце:
- Виталий и Юлия Козловские воспитывают сына Оскара
- Артист строит планы на еще одного ребенка
Украинский певец Виталий Козловский познал радость долгожданного отцовства в 2024 году, когда его жена и менеджер Юлия Бакуменко подарила ему сына Оскара. Теперь же, в канун второго дня рождения первенца, артист признался, что его семья будет разрастаться.
По крайней мере об этом мечтает сам Виталий. В комментарии для Люкс ФМ он рассказал, что после появления Оскара хочет еще и дочь.
"Обязательно. Я очень еще хочу дочку, потому что почувствовать энергию сына - это одно. А что такое, когда еще у тебя дочь? Это совсем другое. И мне бы хотелось бы знать. Поэтому обязательно это произойдет", - говорит Виталий Козловский.
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
