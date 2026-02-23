Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз

Вместе с женой Козловский уже воспитывает двухлетнего сына.

https://glavred.info/starnews/vitaliy-kozlovskiy-gotovitsya-stat-otcom-vo-vtoroy-raz-10743332.html Ссылка скопирована

Виталий Козловский дети - певец хочет стать отцом во второй раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Вкратце:

Виталий и Юлия Козловские воспитывают сына Оскара

Артист строит планы на еще одного ребенка

Украинский певец Виталий Козловский познал радость долгожданного отцовства в 2024 году, когда его жена и менеджер Юлия Бакуменко подарила ему сына Оскара. Теперь же, в канун второго дня рождения первенца, артист признался, что его семья будет разрастаться.

По крайней мере об этом мечтает сам Виталий. В комментарии для Люкс ФМ он рассказал, что после появления Оскара хочет еще и дочь.

видео дня

"Обязательно. Я очень еще хочу дочку, потому что почувствовать энергию сына - это одно. А что такое, когда еще у тебя дочь? Это совсем другое. И мне бы хотелось бы знать. Поэтому обязательно это произойдет", - говорит Виталий Козловский.

Виталий Козловский дети - певец хочет стать отцом во второй раз / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская ведущая и модель Александра Кучеренко впервые после развода с Дмитрием Комаровым намекнула на новые отношения.

Также музыкальный продюсер Елена Мозговая высказалась о браке с певцом Девидом Аксельродом. Пара вместе уже двадцать лет, одиннадцать из которых - в официальном браке.

Читайте также:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред