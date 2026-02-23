Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

Национальный банк Украины зафиксировал ослабление гривни по отношению к основным иностранным валютам.

Курс валют в Украине на 24 февраля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Во вторник, 24 февраля, гривня несколько ослабла по отношению к основным иностранным валютам. Одновременно подорожали доллар США, евро и злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара США вырос до 43,30 грн/долл. по сравнению с понедельником, 23 февраля (43,27 грн/долл.). Американская валюта подорожала на 3 копейки.

Евро также подорожал. НБУ установил курс на уровне 51,01 грн/евро против 50,92 грн/евро. Европейская валюта подскочила на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,29/43,32 грн/долл., а единая европейская валюта - 51,08/51,09 грн/евро.

Курс злотого на 24 февраля

Польский злотый подорожал до 12,09 грн/злотый по сравнению с 12,05 грн в понедельник. Таким образом, гривня ослабла по отношению к польской валюте на 4 копейки.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара в 2026 году - прогноз эксперта

В 2026 году курс доллара в Украине может колебаться в пределах 42-47 грн/долл, рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, на гривню будут влиять несколько факторов. Своевременная международная помощь может удержать курс ближе к 45 грн/долл., тогда как задержки финансирования способны подтолкнуть его к 47 грн/долл..

Эксперт также подчеркнул, что у НБУ есть инструмент внезапной девальвации для выполнения бюджетных планов, а дополнительное давление на гривню создают рост импорта, большой торговый дефицит и падение промышленного производства.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на понедельник, 23 февраля, НБУ установил новый официальный курс валют. Доллар немного подорожал до 43,27 грн/долл., евро остался на уровне 50,91 грн/евро, а польский злотый подешевел до 12,05 грн/злотый.

Также директор департамента финансовых рынков Тарас Лесовой сообщил, что последняя неделя февраля на валютном рынке Украины будет напряженной, но стабильной. Колебания курса ожидаются в пределах 43-43,75 грн/долл. и 50-52 грн/евро.

Как сообщал Главред, со 2 марта 2026 года банкноты 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов заменят на монеты. Старые банкноты перестанут быть платежным средством и не будут приниматься в магазинах и банках.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

