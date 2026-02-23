"Поделюсь опытом": Огневич заговорила о пластических операциях

Злата Огневич призналась, что делает для поддержания красоты.

https://glavred.info/starnews/podelyus-opytom-ognevich-zagovorila-o-plasticheskih-operaciyah-10743122.html Ссылка скопирована

Злата Огневич сейчас - певица призналась, делала ли пластику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кратко:

У Златы Огневич спросили, делала ли она пластические операции на лице

Звезда не стала скрывать правду

Украинская певица Злата Огневич опубликовала фото в новом образе. Удачно подобранный макияж, стильная одежда и неприкрытый магнетизм артистки привлекли внимание поклонников.

В комментариях Злату нахваливают все как один. Однако у некоторых фанатов возникли предположения, что певица решила улучшить свою внешность при помощи пластической хирургии. Огневич решила раскрыть правду.

видео дня

Звезда отметила, что в ее планах есть некоторые процедуры, правда не в ближайшем будущем. Также она написала, как ухаживает за собой сейчас.

"Ничего из этого (блефаропластика, коррекция щек и подбородка - прим. редактора) не делала, но в будущем планирую и поделюсь опытом. Это когда-то будет, лет через десять, думаю. Я просто посещаю косметолога и делаю плановые процедуры", - сообщила Злата Огневич.

Злата Огневич сейчас - певица призналась, делала ли пластику / фото: instagram.com/zlata.ognevich

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская ведущая и модель Александра Кучеренко впервые после развода с Дмитрием Комаровым намекнула на новые отношения.

Также музыкальный продюсер Елена Мозговая высказалась о браке с певцом Девидом Аксельродом. Пара вместе уже двадцать лет, одиннадцать из которых - в официальном браке.

Читайте также:

О персоне: Злата Огневич Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред