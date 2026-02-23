"Поделюсь опытом": Огневич заговорила о пластических операциях

Кратко:
- У Златы Огневич спросили, делала ли она пластические операции на лице
- Звезда не стала скрывать правду
Украинская певица Злата Огневич опубликовала фото в новом образе. Удачно подобранный макияж, стильная одежда и неприкрытый магнетизм артистки привлекли внимание поклонников.
В комментариях Злату нахваливают все как один. Однако у некоторых фанатов возникли предположения, что певица решила улучшить свою внешность при помощи пластической хирургии. Огневич решила раскрыть правду.
Звезда отметила, что в ее планах есть некоторые процедуры, правда не в ближайшем будущем. Также она написала, как ухаживает за собой сейчас.
"Ничего из этого (блефаропластика, коррекция щек и подбородка - прим. редактора) не делала, но в будущем планирую и поделюсь опытом. Это когда-то будет, лет через десять, думаю. Я просто посещаю косметолога и делаю плановые процедуры", - сообщила Злата Огневич.
О персоне: Злата Огневич
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
