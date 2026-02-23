В Харькове - взрывы, город под ракетным ударом РФ: пострадали мирные жители

Ракетная атака продолжается. Горожан призвали быть осторожными.

РФ атаковала Харьков ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Утром 23 февраля РФ нанесла ракетный удар по Харькову

Под атакой оказались два района города

Есть пострадавшие

Утром в понедельник, 23 февраля, российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. Уже известно о нескольких раненых.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, Холодногорский и Основянский районы оказались под ударом.

"Есть информация об одном раненом человеке", - отметил он.

Терехов призвал жителей быть осторожными, потому что ракетная атака продолжается.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки на Харьков пострадал 55-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь.

По его словам, еще один пострадавший обратился за помощью к врачам. Подробная информация выясняется.

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Как писал Главред, утром 23 февраля армия РФ также атаковала Запорожье дронами. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. Поврежден объект промышленной инфраструктуры.

В ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

В ночь на 21 февраля российская армия атаковала Одессу, Сумы и Запорожскую область. В результате российского удара повреждения фиксируются в разных районах. В Одессе есть разрушения инфраструктуры, четырех жилых домов и учебного заведения.

РФ может усилить баллистический террор: мнение эксперта

В 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины. Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

