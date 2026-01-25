Укр
Россияне атаковали дронами Харьков: в жилом секторе произошел пожар

Мария Николишин
25 января 2026, 09:44
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Россияне атаковали Харьков / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Ночью россияне атаковали БпЛА Харьков
  • Под удар попали два района города
  • Также враг нанес удар по жилому сектору в области

В ночь на 25 января страна-агрессор Россия атаковала Харьков дронами. Попадания зафиксированы в двух районах города. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Так, в 04:32 он написал, что в Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БпЛА типа "Шахед".

В 08:59 стало известно, что россияне также нанесли удар по Индустриальному району.

"Попадание на границе с пригородом. Без пострадавших и последствий для жилого фонда", - сказал Терехов.

В ГСЧС добавили, что в результате вражеской атаки БпЛА по жилому сектору произошел пожар в Харьковской области.

Отмечается, что в полночь оккупанты атаковали ударными беспилотниками жилой сектор в поселке Великий Бурлук Купянского района.

В результате одного из попаданий загорелся жилой дом на двух хозяев. Площадь пожара составила 200 кв. м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"На месте происшествия под угрозой повторных вражеских обстрелов работали 10 сотрудников и 3 единицы техники ГСЧС, в частности медицинский расчет и офицер-спасатель общины", - говорится в сообщении.

  • Удар по Харьковщине 25 января
    Удар по Харьковщине 25 января фото: ГСЧС
  • Удар по Харьковщине 25 января
    Удар по Харьковщине 25 января фото: ГСЧС
  • Удар по Харьковщине 25 января
    Удар по Харьковщине 25 января фото: ГСЧС

РФ будет наращивать атаки по Украине

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак ранее предупреждал, что атаки России на Украину станут более массированными.

По его мнению, уже в первом квартале 2026 года РФ сможет запускать по Украине до 5 тысяч беспилотников в месяц.

"Количество беспилотников и ракет, которыми наносятся удары по Украине, растет, а потому растет и количество жертв. Так будет и в 2026 году", - подчеркнул он.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 24 января страна-агрессор Россия атаковала Украину крылатыми, баллистическими ракетами и дронами. Под ударом оказались Киев, Киевская область, Харьков и другие регионы.

В ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. Были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Российские оккупационные войска днем, 19 января, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Читайте также:

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

