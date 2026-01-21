Ночная атака РФ на Запорожье: четверо погибших, много разрушений

За сутки РФ нанесла 749 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области.

https://glavred.info/ukraine/nochnaya-ataka-rf-na-zaporozhe-chetvero-pogibshih-mnogo-razrusheniy-10734086.html Ссылка скопирована

Россия ударила по Запорожью и области / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

Российская армия нанесла удар по Запорожью

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки

Утром стало известно о четырех погибших и шести раненых на Запорожье

В ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Детали атаки сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В течение всей ночи Федоров писал, что для Запорожской области существует угроза применения баллистики, управляемых авиабомб, а также беспилотников.

видео дня

Во время фиксации беспилотников над городом Запорожье, глава ОВА информировал о работе ПВО.

"Враг в очередной раз нанес удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - написал он в Telegram.

Федоров отмечал, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром в среду Федоров сообщил, что в результате атаки россиян на Запорожье и Запорожский четыре человека погибли, еще шестеро - ранены.

За сутки оккупанты нанесли 749 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области.

Поступило 76 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Федоров уточнил, что войска РФ совершили 19 авиационных ударов, использовали 423 БпЛА различной модификации. Также оккупанты осуществили четыре обстрела из РСЗО и 303 артиллерийских удара. Поступило 76 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Атаки РФ на Запорожье

Как писал Главред, российские оккупационные войска вечером 20 января нанесли удар по Запорожью. В результате атаки один человек погиб. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В результате атаки врага по Запорожью пострадали частные дома.

В ночь на 19 января российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Объявлялась воздушная тревога. БПЛА зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.

8 января РФ атаковала объекты критической инфраструктуры. В результате был обесточен крупнейший завод Украины - Запорожсталь. Из-за потери энергоснабжения завод полностью приостановил все производственные процессы.

В 2026 году РФ нацелилась на Запорожье: мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что в 2026 году РФ нацелилась на Запорожье.

По его словам, мы упустили из вида ситуацию со Степногорском. Это маленький городок, который с лета 2025-го Россия превращает в пепел бесконечными обстрелами и штурмами. Степногорск расположен примерно в 20 км от Запорожья, причем на высоте.

"Если россиянам удастся захватить этот город и закрепиться, выбить их оттуда нам будет очень тяжело. Из Степногорска российские войска смогут обстреливать Запорожье и делать из него второй Херсон: хоть Херсон и не захвачен войсками РФ, но они делают все, чтобы жизни в этом городе не было, чтобы люди уезжали оттуда", - сказал Ступак в интервью Главреду.

По его словам, российские войска движутся к Запорожью, и там уже образовалась большая серая зона. Чем ближе россияне будут подходить к Запорожью, тем больше они будут превращать этот областной центр в руины.

"Россияне рассчитывают на то, что даже если Запорожье не станет центром битвы, то частью поля боя станет точно", - добавил эксперт.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред