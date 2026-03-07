Трамп рассматривает ввод сухопутных войск США в Иран: что известно

Дональд Трамп в частных обсуждениях проявил интерес к возможному размещению американских войск в Иране. Речь идет о небольшом контингенте.

Трамп рассматривает ввод сухопутных войск США в Иран / Коллаж Главред, фото: National Guard, instagram.com/potus/

Президент США Дональд Трамп в частных обсуждениях проявлял интерес к возможному размещению американских сухопутных войск на территории Ирана. По словам нескольких источников, знакомых с ходом переговоров, речь не шла о полномасштабном вторжении, а скорее о небольшом контингенте для выполнения конкретных стратегических задач.

Собеседники сообщили, что глава государства обсуждал эту идею с помощниками и представителями Республиканской партии за пределами Белого дома. При этом никаких окончательных решений или приказов о вводе войск принято не было. Об этом пишет NBC News.

Возможны точечные операции

По данным источников, Трамп рассматривал сценарий, при котором небольшие подразделения могли бы использоваться для ограниченных операций. Например, для ударов по стратегическим объектам или выполнения специальных миссий.

Мощный взрыв в центре Тегерана / Фото: instagram.com/@yashar/

Бывший чиновник администрации США Джоэл Рейберн отметил, что такие действия могут выглядеть как высадка, выполнение задачи и быстрый вывод войск. Он подчеркнул, что подобные операции существенно отличаются от классического наземного вторжения, которое обычно представляют при разговоре о вводе войск.

Белый дом отреагировал на сообщения

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что сообщения о планах Трампа основаны на предположениях анонимных источников.

По ее словам, президент всегда оставляет все возможные варианты открытыми, однако любые утверждения о поддержке конкретного сценария не отражают официальную позицию администрации.

Публичные заявления президента

Публично Дональд Трамп не исключал возможность использования сухопутных сил, хотя военные действия до этого ограничивались воздушной кампанией.

В одном из последних интервью он заявил, что не испытывает опасений по поводу отправки войск на передовую, но при этом подчеркнул, что такой шаг может и не понадобиться.

Эксперты отмечают, что американские силы могли бы быть использованы в нескольких ситуациях. Среди них могут быть специальные операции против стратегических объектов или контроль за ядерными материалами в случае серьезных политических изменений внутри Ирана.

Некоторые аналитики также предполагают, что США могут попытаться выстроить новые отношения с возможным будущим руководством страны, включая сотрудничество в сфере энергетики.

Потери в ходе конфликта

По данным Пентагона, с начала конфликта в результате ответных ударов Ирана погибли шесть американских военнослужащих, еще 18 получили ранения.

В Белом доме подчеркивают, что вариант использования сухопутных войск теоретически остается на столе, однако на данный момент он не входит в текущие планы военной операции.

Ранее Главред писал о том, что Иран атаковал дронами Азербайджан. МИД Азербайджана оперативно отреагировало на информацию и подтвердило атаку. Один из дронов упал на здание терминала аэропорта, а другой - возле школьного здания в селе Шекерабад. Уже известно, что ранения получили двое гражданских.

Также сообщалось о том, что ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики.

