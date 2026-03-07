Укр
Женщина нашла в секонд-хенде вещь за $5: настоящая цена всех удивила

Константин Пономарев
7 марта 2026, 09:18
Обычная рамка из секонд-хенда оказалась дизайнерской работой. После обнаружения логотипа владельцы узнали, что ее стоимость может достигать тысяч долларов.
Женщина нашла в секонд-хенде коллекционную вещь за $5
Женщина нашла в секонд-хенде коллекционную вещь за $5 / Коллаж Главред, фото: Pexels, Reddit

Вы узнаете:

  • Как обычная покупка превратилась в дорогую находку
  • Почему ценная вещь могла оказаться на свалке
  • Почему люди советуют не спешить продавать находку

Покупка в обычном секонд-хенде обернулась неожиданной находкой. Женщина приобрела изысканную фоторамку всего за 4,99 доллара (217 гривен), а позже заметила на ее обратной стороне имя известного дизайнера. Оказалось, что подобные предметы могут стоить сотни, а иногда и тысячи долларов.

О своей находке она рассказала на популярном форуме Reddit, где публикация быстро привлекла внимание пользователей. Женщина призналась, что сначала просто обратила внимание на внешний вид вещи.

видео дня

"Я ничего не знала об этом бренде, но сразу поняла, что рамка тяжелая и очень красивая", - написала она.

На фотографиях видно декоративную рамку золотисто-зеленого оттенка с ценником в 4,99 доллара. На обороте обнаружился логотип дизайнера Джея Стронгвотера, который получил известность, как мастер по роскошным аксессуарами для дома.

Декор с неожиданной историей

Особое внимание привлекла задняя часть изделия. Там находилась изящная подставка, напоминающая переплетенные листья, и фирменная маркировка. Именно она позволила пользователям определить происхождение рамки.

Декоративная рамка золотисто-зеленого оттенка
Декоративная рамка золотисто-зеленого оттенка / Фото: Reddit

Джей Стронгвотер известен декоративными рамами, украшениями и аксессуарами для дома с богатым орнаментом и сложной отделкой. В зависимости от материалов и дизайна такие рамки могут стоить примерно от 150 до 4900 долларов (от 6500 до 212 тысяч гривен).

Реакция соцсетей

История вызвала активное обсуждение. Многие поздравили женщину с удачной находкой и отметили, что предмет мог бы легко оказаться на свалке.

Один из пользователей посоветовал сначала оценить рамку.

"Сделайте оценку. Добавьте ее в страховку. Если нужны деньги, то лучше продавайте на специализированном аукционе. Если нет, то просто храните и пользуйтесь", - написал он.

Другие признались, что изделия дизайнера имеют для них личную ценность. Один из комментаторов рассказал, что его семья каждый год получает рождественские украшения этого бренда в подарок от бабушки.

Владелица рамки пока не решила, будет ли продавать находку.

Ранее Главред писал о том, что мужчина потратил 2 доллара на "самую безумную" находку. Покупка в комиссионном магазине обернулась неожиданной удачей. Винтажная лампа оказалась редким предметом, который сегодня может стоить в разы дороже.

Также сообщалось о том, что прохожий нашел "сокровище" среди мусора и забрал дорогую вещь с улицы. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть покупка секонд-хенд Reddit интересные новости
18:13

У Порошенко задолжали более 55 млн грн за аренду офиса, - компания-арендодатель

17:57

Потеплеет до +15°, но есть нюанс: какой будет погода на Львовщине 7-8 марта

17:52

Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

