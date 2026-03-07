Укр
Читать на украинском
РФ попала в многоэтажку в Харькове: есть значительные разрушения и жертвы

Руслана Заклинская
7 марта 2026, 07:27обновлено 7 марта, 08:14
В Харькове полностью разрушен один из подъездов пятиэтажного дома.
Удар по Харькову / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Харьковской области

Что известно:

  • Ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Харькове
  • Подъезд разрушен с 1-го по 5-й этаж
  • Погибли по меньшей мере 5 человек, среди пострадавших - дети

В ночь на 7 марта РФ нанесла массированный удар по Украине. В Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом, погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Подтверждено прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди", - сообщил городской голова.

Также, по его словам, россияне нанесли удар БПЛА типа "Шахед" по промышленной зоне Основянского района города.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате ракетного удара по Харькову погибла 65-летняя женщина. Среди травмированных есть 6-летний и 11-летний мальчики и 17-летняя девушка.

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

"Предварительно пострадали 10 человек, из них 2 детей. Спасены 4 человека. Под завалами еще могут находиться люди", - отметили в ГСЧС.

Впоследствии спасатели уточнили, что из-под завалов пятиэтажки деблокировали тела четырех погибших людей. На месте вражеского удара продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация пожара на площади 300 кв.м.

Мэр Харькова в 7:48 сообщил, что под завалами дома найдено пятое тело. Поисковые работы в Киевском районе Харькова продолжаются.

Обновлено 8:13: По предварительной информации от ОВА, в результате вражеского удара по Харькову погиб ребенок. На месте обстрела обнаружили тело 13-летней девочки. Разбор завалов продолжается.

Иранские баллистические ракеты, Ракеты Иран Инфографика
Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Россия изменила тактику ударов "Шахедами" - мнение эксперта

Советник министра обороны Украины, эксперт по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестов заявил, что российские оккупационные войска изменили тактику использования ударных дронов "Шахед" и начали активнее применять их вдоль линии фронта.

По его словам, россияне пытаются уменьшить потери беспилотников в тылу, поэтому теперь используют их на глубине от 0 до 20 км от фронта. Значительная часть таких дронов имеет онлайн-управление. По его словам, ранее такой активности "Шахедов" вблизи линии боевых действий не фиксировали.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит новые удары по объектам инфраструктуры.

По данным мониторинговых каналов, российские войска могут осуществить массированную ракетно-дроновую атаку в течение ближайших 48 часов. В рамках подготовки к возможному удару фиксируется активное перемещение стратегической авиации между аэродромами базирования.

Как сообщал Главред, в ночь на 7 марта российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов. Также сообщалось о запуске ракет, в частности "Калибров" из Черного моря и "Цирконов" из Крыма.

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

новости Харькова Харьковская область новости Украины война России и Украины ракетный удар
