РФ применяет новую тактику ударов Шахедами - Сырский

Ангелина Подвысоцкая
3 марта 2026, 17:53
РФ применяет "Шахеды" на предельно малых высотах.
Сырский, шахед
РФ изменила тактику ударов Шахедами / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • РФ применяет новую тактику ударов по Украине
  • Оккупанты используют "Шахеды" на предельно малых высотах
  • Украина уничтожает "Шахеды" дронми-перехватчиками

РФ начала применять новую тактику ударов "Шахедами". Дроны летят на предельно малых высотах. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Украина делает все, чтобы противодействовать атакам. Сейчас ключевая роль переходит к дронам-перехватчикам.

видео дня

"Так, например, в Киеве и его окрестностях в течение февраля доля таких дронов-перехватчиков в поражении "шахидов" составляла более 70% ... Работаем с производителями над повышением эффективности применения различных моделей дронов-перехватчиков. Продолжаем формирование и обучение экипажей этих БПЛА. Комплектуем дивизионы ПВО беспилотных систем", - отметил Сырский.

Также планируется дооснащение вертолетов армейской авиации для лучшего противодействия. Сырский добавил, что в прошлом месяце дроны-перехватчики уничтожили более полутора тысяч российских дронов.

"За год в этом направлении выполнен значительный объем работ, но мы должны наращивать усилия и ускорять темп. Ведь речь идет прежде всего о защите мирных украинских городов и поселков, о защите нашей энергетики и другой тыловой инфраструктуры", - написал он.

Угроза нового обстрела

Как сообщал Главред со ссылкой на мониторинговые каналы, РФ готовится к новому массированному удару по Украине. Он может произойти в ближайшие 48 часов.

Ожидается, что к атаке могут быть привлечены 4–5 бомбардировщиков Ту-95МС и два Ту-160.

Также вероятно применение баллистических ракет Искандер-М, гиперзвуковых ракет Циркон, значительного количества ударных беспилотников, а также ракет Кинжал с истребителей МиГ-31К, запас которых, по имеющимся данным, был пополнен в последнее время. Кроме того, сообщается о подготовке двух надводных носителей ракет Калибр в Новороссийске. Общий возможный залп с этих платформ может достигать 16 ракет этого типа.

Под ударом могут оказаться объекты водоснабжения и энергетики в Киеве, Киевской области и центральной части Украины.

Что такое Шахед / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером в понедельник, 2 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы. Городской голова Виталий Кличко сообщал о работе сил противовоздушной обороны в столице.

В то же время Украина готовится к очередной волне российского террора. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кремль может нацелиться на объекты критической инфраструктуры, в частности системы водоснабжения.

Военный 413-го полка СБС "Рейд" и аналитик Defense Express Иван Киричевский отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 12 тысяч ракет различных типов. При этом более половины этого арсенала было использовано уже в течение первого года большой войны.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

война в Украине вторжение России Александр Сырский атака дронов
РФ масштабирует обстрелы и диверсии в Украине: эксперт предупредил украинцев

12:13

Когда будут выборы и пойдет ли Зеленский на второй срок - заявление президента

12:11

Морозы, засуха и смог не страшны: какая ель подходит для живой изгородиВидео

