Морозы, засуха и смог не страшны: какая ель подходит для живой изгороди

Почему стоит посадить живую изгородь из сербской ели?

Когда и как сажать сербскую ель для идеальной изгороди / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Вы узнаете:

За что садоводы любят сербскую ель

Когда сажать живую изгородь

Как правильно обрезать сербскую ель

Живая изгородь из сербской ели — это элегантное и практичное решение для тех, кто хочет создать на участке плотную зелёную стену с декоративным эффектом круглый год. Это хвойное растение защищает территорию от ветра и посторонних взглядов, но и придаёт саду аккуратный, ухоженный вид в любое время года.

Сербская ель считается долговечной альтернативой туям. Хвойные деревья образуют густую шпалеру, которая производит потрясающий эффект. Ели устойчивы к погодным условиям. При правильном уходе такой зеленый забор будет выглядеть великолепно долгие годы, пишет Interia Kobieta.

Сербская ель имеет форму "рождественской елки", может вырастать до 100 см в год. Если дерево растет одно, то может достигать высоты от 20 до 30 м. Регулярная обрезка поможет контролировать его рост.

Сербская ель / Фото: Википедия

Наиболее примечательной особенностью сербской ели являются её поразительные иголки – тёмно-зелёные с бело-голубоватой нижней стороной.

Ещё одна отличительная черта – её шишки. Они долго остаются на дереве. У молодых экземпляров они маленькие и пурпурные, с возрастом становятся коричневыми.

Как выглядят шишки и иголки сербской ели / Фото: Википедия

Чтобы сербская ель радовала глаз, ей необходимо создать определенные условия. Важно, чтобы она росла на солнечном или слегка затененном месте. Что касается почвы, то хвойное дерево хорошо себя чувствует в садовой почве, если она хорошо дренирована и умеренно влажная.

Сербская ель устойчива к морозу, засухе и неблагоприятным погодным условиям. Она также хорошо переносит городское загрязнение. Еще одно преимущество — низкая восприимчивость к вредителям и болезням.

Хвойное дерево выполняет прекрасную декоративную функцию круглый год, поскольку хвоя остается на нем и сохраняет свой насыщенный цвет.

Это растение может стать прекрасным декоративным дополнением как в одиночку, так и в больших группах. Его можно выращивать из рассады или в контейнерах.

Когда лучше всего сажать живую изгородь

Идеальное время для посадки — апрель-май. Оставляйте расстояние не менее 50-70 см между деревьями.

Важно сажать их на ту же глубину, что и в контейнере. После посадки уплотните почву вокруг хвойных деревьев и тщательно полейте.

Как обрезать сербскую ель

Для поддержания формы дереву необходима регулярная обрезка. В первые несколько лет ель следует обрезать весной, предпочтительно секатором. Использовать садовые ножницы можно только позже.

Регулярная обрезка верхушки будет способствовать ветвлению хвойного дерева.

