Можно ли вырастить ель из веточки: пошаговая инструкция

Как правильно размножать хвойные растения и почему это лучше делать в холодное время года?

https://glavred.info/sad-ogorod/mozhno-li-vyrastit-el-iz-vetochki-poshagovaya-instrukciya-10701710.html Ссылка скопирована

Укоренить зимой можно тую, можжевельник, тис и даже ель / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие хвойные растения можно укоренить

Когда лучше всего укоренять черенки и высаживать их в грунт

Как понять, что черенок пустили корни

Зима - это отличное время для того, чтобы размножать растения. В частности, хвойные. Каким способом размножаются хвойные растения и можно ли укоренить хвойные веточки, рассказали на Youtube-канале Greener.

Если вам интересно, как укоренять черенки растений натурально-органическим способом, читайте материал: Укоренится даже палка: что добавить в воду для образования корней.

видео дня

Как укоренить хвойные зимой

Для успешного укоренения черенков нужно знать несколько правил.

Правило №1. По словам эксперта, не все хвойные растения успешно размножаются с помощью черенков. Туя, можжевельник, тис хорошо укореняются. Ель - хуже, но тоже укореняется. Что касается сосны, то сколько ни пытайтесь, черенки сосны корешков не образуют.

"Если вам нужна сосна, ее нужно либо сеять семенами, либо если вам нужен какой-то сорт сосны, то его размножают с помощью прививки на сеянце", - рассказал садовод.

Правило №2. Черенок для укоренения нужно выбрать правильно. Черенок не стоит отрезать секатором или садовым ножом. Его нужно просто оторвать, поскольку важно, чтобы осталась так называемая "пяточка". Это кусочек древесины позапрошлого года. Черенок, у которого есть такая пяточка с древесиной позапрошлого года, то есть двухлетняя древесина, гораздо лучше и эффективнее укореняется. Отрывают черенок резким движением вниз.

Правило №3. Когда вы набрали нужное вам количество черенков, их нужно как-то сохранить до момента укоренения. Хранить черенки можно максимум два-три дня.

Черенки нужно завернуть в полиэтиленовый пакет и хранить обязательно в холодном месте (в тени на улице, в холодильнике или в подвале) при низкой, но желательно положительной температуре.

Черенки достаточно быстро испаряют влагу и могут не прижиться, если не завернуть их в пакет.

Правило №4. Выберите хороший контейнер с большими отверстиями, через которые будет уходить вода при поливах. Также через них должен поступать воздух.

"Корням всех растений, хвойных в том числе, обязательно нужен воздух для того, чтобы эти корешки хорошо развивались", - рассказал садовод.

Контейнер нужно тщательно помыть с мылом, чтобы обеззаразить его. Наполните его хорошей рыхлой смесью. Земля с садового участка, особенно если она плотная, не подойдет.

Если вы берете землю из сада, то смешайте ее с торфом, примерно один к одному. В результате получится рыхлая смесь. Вместо торфа можно использовать, например, кокосовый субстрат или вермикулит. Главное, чтобы смесь была пористая, рыхлая и хорошо пропускала воду и воздух.

Правило №5. Землю нужно продезинфицировать, даже если вы покупали ее в магазине. К сожалению, покупные смеси тоже страдают тем, что могут быть заражены какими-то возбудителями болезней, плесенями. Можно взять какой-то препарат, который предназначен для борьбы с грибковыми инфекциями и гнилями. Химические препараты брать не стоит, поскольку процесс укоренения мы будем проводить в доме.

Правило №6. Черенки нужно тоже приготовить к укоренению.

"Достаем их из пакета. Если пяточки слишком длинные, то при помощи ножниц их нужно аккуратно скруглить, уменьшить. Хвою в нижней части удаляем. Дело в том, что нижняя часть черенка будет под землей. Эта хвоя там будет просто гнить. Также хвою можно немножко подрезать, поскольку она будет испарять влагу", - рассказал эксперт.

Черенки для укоренения / Скриншот

Черенок тоже можно обработать каким-либо биопрепаратом, поскольку на срезанном черенке также могут быть возбудители заболеваний.

Готовый черенок нужно поместить в почвосмесь - неглубоко, примерно на 2-3 см.

Укоренитель можно использовать, но туи, можжевельники, тисы отлично укореняются и без них.

Черенок необходимо накрыть срезанной пластиковой бутылкой, чтобы сохранить влажность. Периодически ее нужно открывать и проветривать. Как часто это нужно делать - сложно сказать. Все зависит от температуры и влажности в вашем доме, но приблизительно раз в день на 20-30 секунд.

Периодически можно брать пульверизатор и опрыскивать черенки. Если вы увидели плесень на почве или на самих черенках, возьмите фунгицид и обработайте.

Черенки нужно накрыть пластиковой бутылкой / скриншот

Правило №7. Сначала черенки должны укореняться при температуре приблизительно +15…+16 градусов.

Через две недели их можно ставить в более теплое помещение с температурой воздуха +20…+22 градуса.

Такой промежуточный переходной момент очень важен, чтобы черенки не испытали слишком сильный стресс от перепадов температуры на улице и в помещении.

Правило №8. Вазон с черенком не нужно ставить на южное окно. Там зимой довольно пасмурно, но может выглянуть и солнце. На палящем солнце в своем укрытии черенки просто сгорят. Найдите место на восточном, западном, а лучше всего - на северном подоконнике.

Как долго укореняются черенки хвойных

Вопрос достаточно сложный. Разные виды растений укореняются в разные сроки. Даже разные сорта одного и того же вида растений укореняются по-разному. Минимальное время - примерно два месяца. Максимальное может быть полгода и даже больше.

Ни в коем случае не пытайтесь достать черенок и посмотреть, есть там корни или нет. Вы увидите внешние признаки на самой хвое. Если растение образовало корни, если оно живое и начинает развиваться, то на черенках появятся почки. И из этих почек потихонечку начнут образовываться новые хвоинки. Это хороший признак - значит, что растение дало корни.

"Дайте этим корням как следует развиться. Конечно, плохо, что они находятся в общей емкости.Чтобы корни не перепутались, не передержите", - добавил садовод.

Если вы поставили черенки зимой после Нового года, то приблизительно до конца лета, до сентября, они могут укореняться. В сентябре, когда температура упадет, можно очень аккуратно разделить черенки и рассадить по отдельным контейнерам.

Смотрите видео - Как укоренить хвойные зимой:

Если вам интересно, как правильно сажать тюльпаны на зиму, читайте материал: Весной сведут с ума любого: что положить в лунку при посадке тюльпанов осенью.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Greener На Youtube-канал "Greener - о садовых растениях" подписаны более 341 тысячи человек. На канале можно найти много интересных и полезных видео про растения (хвойные, плодовые и лиственные деревья, садовые цветы, ягодные культуры, многолетники и декоративные кустарники), а также информацию об особенностях посадки и уходе за ними.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред