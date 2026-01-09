На Тернопольщину надвигаются метели: синоптики сказали, какой будет погода 9 января

Синоптики также предупредили, что на дорогах будет гололедица.

Погода в Тернополе 9 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе 9 января

Какой уровень опасности объявлен

Погода в Тернопольской области в пятницу, 9 января, будет облачной с прояснениями. Также ожидается небольшой снег. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Отмечается, что в области и городе на дорогах будет гололедица.

"Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, порывы 15 – 20 м/с. Метель", - говорится в сообщении.

В то же время, температура воздуха в течение суток по области составит -8..-13 градусов. В самом городе в течение суток прогнозируется -8...-10 градусов.

Синоптики также добавили, что в области объявлен уровень опасности - желтый (НМЯ 1).

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Похолодание в Украине

Синоптик Наталья Птуха говорила, что 10-11 января в Украину с севера придет арктический воздух.

По ее прогнозу, с 10 января в Украине будет преимущественно без осадков.

Она добавила, что возможно понижение температуры и похолодание в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ГСЧС заявили, что 9 января на дорогах большинства областей Украины будет очень скользко. Из-за этого объявлен I уровень опасности.

Также известно, что погоду на Львовщине 9 января будет определять тыловая часть циклона над Беларусью. Ожидается похолодание, снег, гололед и порывистый ветер.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что после 9 января в Украине ожидается похолодание. Это может осложнить работу коммунальных служб, ситуацию на дорогах.

