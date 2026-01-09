На Тернопольщину надвигаются метели: синоптики сказали, какой будет погода 9 января

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе 9 января
- Какой уровень опасности объявлен
Погода в Тернопольской области в пятницу, 9 января, будет облачной с прояснениями. Также ожидается небольшой снег. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Отмечается, что в области и городе на дорогах будет гололедица.
"Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, порывы 15 – 20 м/с. Метель", - говорится в сообщении.
В то же время, температура воздуха в течение суток по области составит -8..-13 градусов. В самом городе в течение суток прогнозируется -8...-10 градусов.
Синоптики также добавили, что в области объявлен уровень опасности - желтый (НМЯ 1).
Похолодание в Украине
Синоптик Наталья Птуха говорила, что 10-11 января в Украину с севера придет арктический воздух.
По ее прогнозу, с 10 января в Украине будет преимущественно без осадков.
Она добавила, что возможно понижение температуры и похолодание в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ГСЧС заявили, что 9 января на дорогах большинства областей Украины будет очень скользко. Из-за этого объявлен I уровень опасности.
Также известно, что погоду на Львовщине 9 января будет определять тыловая часть циклона над Беларусью. Ожидается похолодание, снег, гололед и порывистый ветер.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что после 9 января в Украине ожидается похолодание. Это может осложнить работу коммунальных служб, ситуацию на дорогах.
Читайте также:
- Ограничения коснутся всех: в Укрэнерго заявили об отключении света 9 января
- Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности
- Будут летать рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о массированных атаках в 2026 году
О персоне: Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальником отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред