На Украину надвигается мощный циклон: какие регионы будет заливать дождем

Инна Ковенько
7 января 2026, 11:31
Синоптики предупреждают о сложной погоде с мокрым снегом, сильными дождями и гололедом.
Прогноз погоды в Украине 8 января
Прогноз погоды в Украине 8 января / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 8 января
  • Какие регионы накроет дождь
  • Где будет мокрый снег и гололедица

Завтра, 8 января, в Украину придет южный циклон, который принесет сложную синоптическую ситуацию и сильные осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на западе ожидается снег, на севере и в Винницкой области - мокрый снег. На остальной территории страны будут преобладать дожди.

"Осадки будут временами сильными, налипание мокрого снега, гололед, гололедица! Везде усилится ветер до сильного!" - предупреждает Диденко.

Погода 8 января

Завтра в Украине ожидаются значительные температурные контрасты: на западе столбики термометров опустятся до 3-7 градусов мороза, на севере будет от -2 до +3 градусов. В центральных областях температура будет колебаться от -2 до +6, а на востоке - от +3 до +6. На юге будет теплее всего, там ожидается от +7 до +14 градусов.

На Украину надвигается мощный циклон: какие регионы будет заливать дождем
Прогноз погоды в Украине 8 января / Фото: meteoprog

Погода в Киеве 8 января

В Киеве прогнозируют мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, сильный северо-восточный ветер. Ночью температура составит -4 градуса, а днем от -1 до +1.

Такие бурные атмосферные процессы могут влиять на самочувствие людей, затруднять работу коммунальных служб и создавать проблемы на дорогах.

Когда будет новое похолодание

После 9 января в Украине ожидается похолодание.

"Такие бурные атмосферные процессы могут влиять на самочувствие, усложнять работу коммунальных служб, ситуацию на дорогах", - предупреждает синоптик.

Какой будет погода в Украине в январе - прогноз

Главред писал, что по данным начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, в Украину придет активный циклон с юга в течение 8 и 9 января.

Из-за этого в западных, северных и Винницкой и Черкасской областях ожидается достаточно сложные погодные условия, в частности, значительный снег. Прирост снежного покрова может составлять от 10 до 25 см.

Погода в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине ожидаются резкие контрасты температур, осадки в виде снега и дождя, гололедица и порывистый ветер. Активные циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Также 6 января в Украине был объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана (видимость 300-500 м) в северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы налетит настоящий снежный циклон с порывистым ветром.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфорграфика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине
