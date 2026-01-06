Снег, гололед и морозы: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды

В Украине объявлен первый уровень опасности, желтый.

https://glavred.info/synoptic/sneg-gololed-i-morozy-sinoptiki-predupredili-o-silnom-uhudshenii-pogody-10729763.html Ссылка скопирована

В Украине 6 января существенно ухудшится погода / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

В каких регионах сегодня объявлен первый уровень опасности

Какой будет погода в Киеве и области

Погода в Украине во вторник, 6 января, будет сложной. Синоптики Укргидрометцентра опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

В частности, сегодня в центральных, восточных, большинстве северных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях гололедица.

видео дня

В большинстве северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях прогнозируется туман, видимость 300-500 м. На дорогах, кроме юга страны, гололедица.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

​ Объявлен желтый уровень опасности / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области 6 января

В Киеве и области сегодня будет облачно. Днем ​​мокрый снег и дождь. Утром и днем ​​туман, гололедица, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 9-14° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью около 10° мороза, днем ​​0-2° мороза.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и г.Киева. 6 января утром и днем ​​гололедица; туман, видимость 300–500 м; на дорогах гололедица. Первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - предупредили синоптики.

Какой будет погода в Киеве и области 6 января 2026 / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что на регионы налетит настоящий снежный циклон с порывистым ветром. Ночью ожидается мороз, а уже днем температура будут "плюсы" и оттепель.

"Соответственно, снег начнет переходить в дождь. Опасным может быть гололед! Следующей ночью (на 7-е января) начнет подмерзать снова и поэтому особенно опасной также может быть гололедица. Очень, очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам!" - отмечает Диденко.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение недели с 5 по 11 января недели ожидается сильное похолодание. Возможны обильные осадки в виде дождя/снега и порывистый ветер.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред