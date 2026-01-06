Снег, гололед и морозы: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды

Вы узнаете:
Погода в Украине во вторник, 6 января, будет сложной. Синоптики Укргидрометцентра опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
В частности, сегодня в центральных, восточных, большинстве северных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях гололедица.
В большинстве северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях прогнозируется туман, видимость 300-500 м. На дорогах, кроме юга страны, гололедица.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве и области 6 января
В Киеве и области сегодня будет облачно. Днем мокрый снег и дождь. Утром и днем туман, гололедица, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 9-14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью около 10° мороза, днем 0-2° мороза.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и г.Киева. 6 января утром и днем гололедица; туман, видимость 300–500 м; на дорогах гололедица. Первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - предупредили синоптики.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что на регионы налетит настоящий снежный циклон с порывистым ветром. Ночью ожидается мороз, а уже днем температура будут "плюсы" и оттепель.
"Соответственно, снег начнет переходить в дождь. Опасным может быть гололед! Следующей ночью (на 7-е января) начнет подмерзать снова и поэтому особенно опасной также может быть гололедица. Очень, очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам!" - отмечает Диденко.
Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение недели с 5 по 11 января недели ожидается сильное похолодание. Возможны обильные осадки в виде дождя/снега и порывистый ветер.
