Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ

Кратко:
- Этой ночью РФ может атаковать Украину ракетами и дронами
- Под удар может попасть энергетическая и нефтегазовая инфраструктура
- Наибольшая угроза для Киева и западных областей
В ночь на воскресенье, 22 февраля, страна-агрессор Россия хочет нанести по Украине массированный ракетно-дроновый удар. Целями врага, вероятно, станут энергетическая и нефтегазовая инфраструктура. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Отмечается, что для атаки россияне подготовили до 500 БпЛА, 24 ракеты "Калибр", 15 "Искандеров-К" и 15 "Искандеров-М".
Также есть признаки, указывающие на вероятный боевой вылет стратегической авиации этой ночью. В частности:
- 4 Ту-95МС, 1 Ту-160 с аэродромов "Оленья", "Энгельс-2";
- 6 МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", 6 бортов Ту-22М3 с аэродрома "Оленья".
По словам мониторов, приоритетные цели - Киев и западные области.
"Пока есть время, подготовьте запасы воды и по возможности зарядите резервные источники питания", — говорится в сообщении.
Влияет ли погода на атаки РФ
Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что несмотря на постепенное повышение температуры в Украине, угроза нового масштабного ракетно-дронового удара со стороны России остается высокой.
По его словам, погодный фактор не играет ключевой роли в планировании российских операций. Решающим остается ресурс, который оккупанты способны накопить.
Он также добавил, что очередная массированная атака может произойти уже в ближайшие дни. Он обращает внимание на характерную для РФ тенденцию атаковать именно в выходные дни.
Удары РФ - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в ночь на субботу, 21 февраля, российская армия продолжила атаковать украинские города. В частности, оккупанты атаковали Одессу, Сумы и Запорожскую область. В результате российского удара повреждения фиксируются в разных районах. В Одессе есть разрушения инфраструктуры, четырех жилых домов и учебного заведения.
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что Россия готовит новый удар по энергетике. Поэтому задача для всех служб — не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что с потеплением можно ожидать сокращения ударов РФ. По его мнению, РФ полностью не откажется от ударов по объектам энергетики, однако сосредоточится на других целях.
О персоне: Владислав Селезнев
Владислав Селезнев — украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верным украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с окончанием контракта.
