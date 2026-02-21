Укр
Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ

Мария Николишин
21 февраля 2026, 15:22
157
Есть признаки, указывающие на вероятный боевой вылет стратегической авиации.
Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ
Угроза ракетного удара / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Этой ночью РФ может атаковать Украину ракетами и дронами
  • Под удар может попасть энергетическая и нефтегазовая инфраструктура
  • Наибольшая угроза для Киева и западных областей

В ночь на воскресенье, 22 февраля, страна-агрессор Россия хочет нанести по Украине массированный ракетно-дроновый удар. Целями врага, вероятно, станут энергетическая и нефтегазовая инфраструктура. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Отмечается, что для атаки россияне подготовили до 500 БпЛА, 24 ракеты "Калибр", 15 "Искандеров-К" и 15 "Искандеров-М".

видео дня

Также есть признаки, указывающие на вероятный боевой вылет стратегической авиации этой ночью. В частности:

  • 4 Ту-95МС, 1 Ту-160 с аэродромов "Оленья", "Энгельс-2";
  • 6 МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", 6 бортов Ту-22М3 с аэродрома "Оленья".

По словам мониторов, приоритетные цели - Киев и западные области.

"Пока есть время, подготовьте запасы воды и по возможности зарядите резервные источники питания", — говорится в сообщении.

Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ
Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Влияет ли погода на атаки РФ

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что несмотря на постепенное повышение температуры в Украине, угроза нового масштабного ракетно-дронового удара со стороны России остается высокой.

По его словам, погодный фактор не играет ключевой роли в планировании российских операций. Решающим остается ресурс, который оккупанты способны накопить.

Он также добавил, что очередная массированная атака может произойти уже в ближайшие дни. Он обращает внимание на характерную для РФ тенденцию атаковать именно в выходные дни.

Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на субботу, 21 февраля, российская армия продолжила атаковать украинские города. В частности, оккупанты атаковали Одессу, Сумы и Запорожскую область. В результате российского удара повреждения фиксируются в разных районах. В Одессе есть разрушения инфраструктуры, четырех жилых домов и учебного заведения.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что Россия готовит новый удар по энергетике. Поэтому задача для всех служб — не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что с потеплением можно ожидать сокращения ударов РФ. По его мнению, РФ полностью не откажется от ударов по объектам энергетики, однако сосредоточится на других целях.

Читайте также:

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев — украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верным украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с окончанием контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
