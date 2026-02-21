Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

Американские аналитики полагают, что Китай работает над созданием тактического ядерного оружия малой мощности.

Китай проводит тайные ядерные испытания / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Американская разведка заявляет, что Китай может проводить тайные испытания ядерных разработок нового поколения и активно модернизирует свой стратегический арсенал. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведывательных структурах США.

По данным собеседников телеканала, как минимум одно испытание могло состояться в июне 2020 года на полигоне Лоп-Нур. Это произошло несмотря на объявленный Пекином мораторий на ядерные испытания, действующий с 1996 года.

Американские аналитики полагают, что Китай работает над созданием ракет с разделяющимися боевыми частями, а также тактического ядерного оружия малой мощности. По их оценке, подобные разработки могут рассматриваться в контексте региональных сценариев, включая возможный конфликт вокруг Тайваня.

В Вашингтоне считают, что ускоренная модернизация приближает ядерный потенциал Китая к уровню России и США, расширяя возможности его применения в условиях кризиса.

Официальные представители Китая отвергают эти обвинения. В комментарии для CNN представитель китайского посольства в Вашингтоне назвал подобные заявления "политизированными" и "необоснованными", подчеркнув, что Пекин придерживается принципа неприменения ядерного оружия первым и соблюдает мораторий на испытания.

По мнению американских экспертов, активное наращивание ядерных сил отражает стремление Китая укрепить позиции в стратегической конкуренции с США и обеспечить надежность своего арсенала. Публикация данных о возможных испытаниях происходит на фоне попыток Вашингтона вовлечь Пекин в новые переговоры по контролю над вооружениями и ограничению ядерных рисков.

