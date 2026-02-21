РФ пытается взять в 'клещи' важный город: какую тактику применяет враг

При атаках оккупанты прибегают к привычной для них тактике малых штурмовых групп

РФ пытается взять в "клещи" Мирноград/ Коллаж: Главред, фото: Генштаб

Главное:

Россияне пытаются взять в "клещи" Мирноград

Враг применяет тактику малых групп, изредка использует легкую технику для быстрого продвижения

Несмотря на численное превосходство врага Силы обороны держат оборону города

Оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия в направлении Мирнограда. Россияне пытаются вытеснить Силы обороны из северной части города и взять таврических десантников в "клещи".

О ситуации на этом участке фронта рассказали в 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.

"Основные усилия оккупанты направляют на взятие позиции таврийских десантников в "клещи". Одновременно враг не оставляет попыток вытеснить наших защитников из северной части Мирнограда и его окрестностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты не меняют тактики и продолжают использовать малые штурмовые группы. Изредка враг применяет легкую технику, в частности мотоциклы и багги, пытаясь быстро продвигаться вглубь украинской обороны.

В то же время в центральной части Мирнограда армия РФ пытается устанавливать больше антенн и усилителей сигнала для усиления работы беспилотников.

Несмотря на численное превосходство врага в живой силе и технике, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают уничтожать врага и выполнять боевые задачи.

РФ хочет взять Мирноград в "клещи"/ Фото: скриншот

Могут ли россияне захватить Покровск - мнение военного

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили ранее говорил, что Покровск и Мирноград - это одно из самых горячих направлений сегодня.

По его словам, это логистический узел, который российские войска пытаются захватить, но не могут этого сделать.

"Что касается перспектив российского продвижения, то российские войска не могут продвигаться – они идут маленькими шагами, которые стоят им 600-1200 человек убитыми в день. С такими потерями и такими крошечными шагами я сомневаюсь, что они смогут захватить полностью даже Покровск", - считает он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал , что российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года - в годовщину начала полномасштабного вторжения - продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.

Ранее стало известно, что в Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться. Они засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска.

Накануне аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в Днепропетровской области.

Мирноград / Инфографика: Главред

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

