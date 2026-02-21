Налет накапливался годами: как отмыть душевую лейку изнутри

Если вы давно не задумывались о чистке душевой лейки, самое время это сделать.

Как отмыть душевую лейку / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Почему важно чистить душевую лейку

Как очистить душевую лейку от накипи и плесени

Многие ограничиваются быстрым протиранием во время уборки ванной, но редко снимают душевую лейку и удаляют накопившуюся плесень и накипь. Между тем именно в душевой лейке со временем скапливаются известковый налет, бактерии и грязь, которые снижают напор воды.

Гуру уборки Энни Блэкмур поделилась в TikTok простым способом, который помогает вернуть душевой лейке чистоту и улучшить давление воды.

Почему важно чистить душевую лейку

Со временем жесткая вода оставляет минеральные отложения, которые забивают отверстия. В результате вода течет неравномерно, а влага внутри создает благоприятную среду для плесени. Регулярная чистка не только улучшает внешний вид, но и помогает поддерживать гигиену в ванной комнате.

Как очистить душевую лейку от накипи и плесени

Энни начинает с того, что аккуратно откручивает лейку у основания. Если модель не снимается, процедуру можно провести прямо в душе, закрепив пакет с раствором на лейке.

Шаг 1. Очистите отверстия

Сначала она протыкает каждое отверстие деревянной коктейльной палочкой. Это помогает разрушить корку известкового налета, которая мешает нормальному потоку воды.

По её словам, можно использовать и булавку, но дерево безопаснее для хромированного покрытия — меньше риск поцарапать поверхность.

Шаг 2. Замочите лейку в уксусе

Главный секрет — уксус. Именно в этой жидкости плесень и накипь "вылетают" буквально на глазах.

Энни смешивает равные части воды и белого уксуса в пластиковом пакете, затем полностью погружает туда душевую лейку. После этого пакет закрывается и слегка встряхивается, чтобы раствор проник во все отверстия.

Дополнительно она накрывает пакет кухонной фольгой, чтобы улучшить изоляцию и усилить реакцию уксуса.

Время замачивания зависит от степени загрязнения:

около часа — при лёгком налёте

два часа — при среднем загрязнении

три часа или даже всю ночь — при сильной накипи

Как отмыть плитку в ванной инфографика / Главред

Почему уксус работает

Белый уксус эффективно растворяет известковый налёт, уничтожает бактерии и помогает избавиться от плесени. Он безопасен для большинства поверхностей и не требует использования агрессивной химии.

После замачивания достаточно промыть лейку чистой водой и при необходимости слегка пройтись щеткой — отверстия станут чистыми, а напор воды заметно улучшится.

Как часто нужно проводить такую чистку

Специалисты рекомендуют повторять процедуру каждые 1–3 месяца в зависимости от жесткости воды. В регионах с высоким содержанием солей в воде известковый налёт образуется быстрее.

