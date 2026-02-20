И Patriot не нужен: эксперт назвал способ обезопасить Украину от баллистики

Александр Коваленко отметил, что это очень сложно реализуемый вариант.

https://glavred.info/war/i-patriot-ne-nuzhen-ekspert-nazval-sposob-obezopasit-ukrainu-ot-ballistiki-10742558.html Ссылка скопирована

Эксперт назвал лучший способ обезопасить Украину от баллистики / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Сейчас баллистику над Украиной может сбивать только 2 системы ПВО

Украина уже реализовала такие сценарии с Искандерами

Российскую баллистику Украина может сбивать исключительно Patriot и SAMP/T, но Patriot и ракет к ним у нас мало. Есть еще вариант, как обезопасить наши города от ракетных обстрелов.

Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

видео дня

По его словам, единственный и очень сложно реализуемый вариант - бить по пусковым установки.

"Кроме активной обороны, мы можем начать настоящую охоту на российские пусковые установки, чтобы уничтожать их на территории РФ. Это очень сложная задача: их трудно выследить, зафиксировать, сопровождать и уничтожать. Но если мы говорим о каком-то противодействии, то оно может быть только такая", - пояснил эксперт.

Коваленко отметил, что Украина уже реализовала такие сценарии с Искандерами.

Искандер инфографика / Инфографика: Главред

"Мы таким образом уже уничтожали пусковые установки "Искандер-М", а также зарядные машины. Они были уничтожены во время точных операций на территории Российской Федерации, но реализовать их было очень сложно", - подытожил эксперт.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на вторник, 3 февраля, российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами, целенаправленно нацелившись на объекты критической инфраструктуры.

В результате ночной атаки РФ на Киев пострадали три человека. Под прицелом оказались несколько районов города. По одному из адресов произошло разрушение жилого 5-этажного дома. Также зафиксировано попадание по территории одного из админзданий и на открытой территории.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что РФ нанесла удары по многоэтажкам, теплоэлектроцентралям, а также ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

Вам может быть интересно:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред