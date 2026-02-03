Ночная атака РФ по Киеву: трое пострадавших, пожары и разрушения в пяти районах

Все пожары ликвидированы, на местах работают экстренные службы.

https://glavred.info/ukraine/nochnaya-ataka-rf-po-kievu-troe-postradavshih-pozhary-i-razrusheniya-v-pyati-rayonah-10737521.html Ссылка скопирована

РФ ударила по жилым районам Киева: что известно / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

В Киеве пострадали три человека

Под ударом оказались пять районов столицы

В Киевской области ранен мужчина , повреждены дома и автомобиль

В результате ночной атаки РФ на Киев пострадали три человека. Под прицелом находились несколько районов города. Детали удара 3 февраля рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Днепровский район: по одному из адресов произошло разрушение жилой 5-этажки. По другому адресу – возник пожар на территории заведения дошкольного образования. Также зафиксировано падение обломков на открытой территории без возгорания.

видео дня

Деснянский район: зафиксированы попадания по территории одного из админзданий и на открытой территории.

Дарницкий район: на одной из локаций произошел пожар и разрушение на 26 этаже многоэтажки. К сожалению, один человек пострадал. Также поврежден фасад и остекление жилого дома. Еще в одном адресе произошло возгорание и разрушение в складском здании.

Печерский район: в результате попадания по территории одной из АЗС повреждено ее здание, 4 припаркованных авто, линия электропередач и дорожное покрытие.

Шевченковский район: произошло возгорание многоэтажки, 2 человека получили травмы.

Все пожары ликвидированы. Информация о пострадавших уточняется. На местах работают спасатели и службы города.

Атака по Киевской области - последствия

Под массированной комбинированной атакой минувшей ночью была и Киевская область. Род удар попали обычные мирные общины, энергетическая инфраструктура и дома людей.

"К сожалению, в Обуховском районе пострадал мужчина. Предварительно он получил ранения обломками стекла. Также повреждены два частных дома и автомобиль", - сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Он призвал украинцев оставаться в безопасных местах и ​​не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ракета Циркон / Инфографика: Главред

Атака на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 февраля в Киеве прогремела серия громких взрывов: оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами, которые летели из Брянска. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что медики выезжают на вызовы в Днепровском и Деснянском районах. В Деснянском районе зафиксировано повреждение хозяйственных построек.

Позже стало известно, что Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и вывела в море ракетоноситель. По меньшей мере четыре борта Ту-95МС направлялись к потенциальным пусковым рубежам в Саратовской области.

Утром 3 февраля в Украине продолжалась воздушная тревога. В воздушном пространстве Украины были зафиксированы дроны, а также крылатые ракеты. РФ осуществила пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Детальнее читайте в материале: Украина - под ударом дронов и ракет: какие области под угрозой.

По данным мониториновых каналов, враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов, применив достаточно широкую номенклатуру средств поражения.

"Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки", - говорится в сообщении.

В течение ночи под ударом находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред