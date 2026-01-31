В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

Сначала напряжение упало ниже 100 В, а потом начались отключения.

В Украине введены срочные отключения света

Кратко:

В Украине - экстренные отключения электроэнергии

Метро Киева и Харькова остановили движение поездов

В Молдове - блэкаут из-за проблем в энергосистеме Украины

В субботу, 31 января, в Киеве введены экстренные отключения света. Столичное метро остановилось. Перед этим в Киеве напряжение упало ниже 100 В, местами по городу пропал свет. Позже стало известно официально об аварийных отключениях света.

О том, что в Киеве начал мигать свет в квартирах жителей стало известно около 11:00.

Мониторинговый канал Вмикач писал: "По городу проблемы с электроэнергией: напряжение падает ниже 100 В, местами пропал свет". Также появилась информация, что в столице начали отключать и отопление.

В Киевской городской администрации заявили в 11:11, что из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

"В Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения. Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена могут работать как укрытие (на резервном питании станций)", - добавил мэр Киева Виталий Кличко.

Также известно, что метро Харькова остановило работу.

В 11:16 в ДТЭК сообщили, что в Киеве и области по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Также экстренные отключения применяются в Днепропетровской и Одесской областях.

Очереди отключения света

Блэкаут в Молдове

Из-за проблем в электросети Украины, в Молдове также произошли отключения электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Молдовы Дорин Юнгиету.

"Из-за серьезных проблем в украинской энергосистеме утром в субботу, 31 января, в 10:42 произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакчеа-Вулкэнешти-МГРЕС, что привело к повреждению и отключению энергосистемы", - написал Юнгиету в Facebook.

"Оператор системы электропередачи, компания Moldelectrica, работает над устранением проблемы, в некоторых районах напряжение уже восстанавливается", - добавил он.

В Киеве введены новые графики отключения света: что известно

Как писал Главред, в Киеве с полуночи 29 января ввелі временные графики электроснабжения. Графики будут отличаться в разных районах города, ведь повреждения энергосистемы имеют разный характер. Они не привязаны к привычным очередям, которые действовали ранее, и для каждого дома будет определяться отдельный порядок.

Ознакомиться с графиками можно в чат-боте компании и на официальном сайте. Из-за перегрузки возможны задержки до 5 минут.

Кому не будут отключать свет

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что после восстановления электроснабжения в домах, где нет отопления, свет отключать не будут.

По его словам, по поручению президента Украины готовится отдельное решение о порядке начисления и оплаты счетов за отопление в Киеве за январь.

Энергетическое перемирие - что известно

Как писал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по украинским городам в течение недели. Об этом американский президент сообщил во время заседания правительства, которое транслировал Белый дом.

Президент Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за попытки добиться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что американской стороне удастся этого достичь.

Как пишет издание The New York Times со ссылкой на советника администрации президента Украины, говорившего на условиях анонимности, так называемое энергетичекое перемирие "джентльменским соглашением" между переговорщиками.

Соглашение не сразу вступило в силу. После того, как Россия 27 января обстреляла Одессу и пассажирский поезд беспилотниками и ракетами, в результате чего погибли пять человек, российские переговорщики принесли частные извинения.

30 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет зеркально придерживаться энергетического перемирия, хотя напрямую на переговорах в Абу-Даби оно не обсуждалось.

Другие новости:

