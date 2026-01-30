Укр
Прямых договоренностей с РФ не было: Зеленский сделал заявление об энергетическом перемирии

Анна Ярославская
30 января 2026, 10:23
30
Киев поддерживает инициативы США по дипломатическому урегулированию и деэскалации.
Владимир Зеленский, энергетика
Зеленский объяснил позицию Украины по энергетическому перемирию / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Главные тезисы:

  • Украина будет зеркально придерживаться энергетического перемирия
  • Прямых переговоров с Россией по этому вопросу не проводилось
  • Формальных договоренностей о прекращении огня между Украиной и РФ нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет зеркально придерживаться энергетического перемирия, хотя напрямую на переговорах в Абу-Даби оно не обсуждалось.

Во время встречи с журналистами Зеленский заявил, что в Абу-Даби американцы сказали, что хотят поднять вопрос деэскалации - "с обеих сторон демонстрировать шаги по неиспользованию дальнобойных возможностей, чтобы обеспечить больше пространства для дипломатии".

видео дня

"Мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам. Если не будет Россия бить по нам, мы не будем применять ответные шаги. Вот и все, и мы об этом принципе ранее уже тоже говорили. Это возможность, а не договоренность", - сказал глава государства во время общения с журналистами 30 января.

Зеленский подчеркнул, что пока нет официальной договоренности о прекращении огня.

"Нет никаких секретов. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было", - добавил президент.

По его словам, если сигнал американской стороны Россия услышала так же, как услышала Украина, то в результате будет какой-то результат, и его можно будет оценить.

"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой другой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров - США. Мы всегда демонстрируем, что поддерживаем все рациональные американские инициативы, поддерживаем любые реальные инициативы по деэскалации и тому подобное", - отметил президент Украины.

Энергетическое перемирие - что известно

Как писал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по украинским городам в течение недели. Об этом американский президент сообщил во время заседания правительства, которое транслировал Белый дом.

"Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели. Он согласился это сделать", - сказал Трамп.

Президент Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за попытки добиться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что американской стороне удастся этого достичь.

Как пишет издание The New York Times со ссылкой на советника администрации президента Украины, говорившего на условиях анонимности, так называемое энергетичекое перемирие "джентльменским соглашением" между переговорщиками.

Соглашение не сразу вступило в силу. После того, как Россия 27 января обстреляла Одессу и пассажирский поезд беспилотниками и ракетами, в результате чего погибли пять человек, российские переговорщики принесли частные извинения.

Энергетическое перемирие может сыграть на руку РФ: мнение аналитиков

Возможный недельный мораторий на удары России по энергетике Украины не является такой уж значительной уступкой со стороны Москвы. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

При этом такой мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны, отмечают аналитики.

"Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет, которые они смогут использовать для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем, в то время как Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре РФ", - объясняют эксперты.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

