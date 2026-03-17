Хозяйка заметила странность во рту кошки: что напугало ветеринара

Необычные изменения зубов у кошки оказались симптомом серьезной болезни. Врачи предупреждают, что подобные признаки нельзя игнорировать.

Клыки кошки будто "удлинились" и начали выступать изо рта

Необычное изменение во внешности домашней кошки встревожило ее владелицу и вызвало бурное обсуждение в сети. Женщина заметила, что за последний год клыки питомца будто "удлинились" и начали заметно выступать изо рта, хотя животному уже пять лет.

По словам хозяйки, кошка остается активной, игривой и не проявляет признаков боли или дискомфорта. Однако ветеринар предположил, что речь может идти о серьезном заболевании и рекомендовал удаление пораженных зубов. Своей историей девушка поделилась на форуме Reddit.

Что происходит с зубами кошки

Альвеолярный остеит является воспалительным заболеванием, связанным с хроническими проблемами десен. В результате воспаления костная ткань в области зуба начинает изменяться и формировать аномальные наросты, буквально "выталкивая" его наружу. Именно поэтому создается впечатление, что зубы растут.

На ранних стадиях болезнь может протекать почти незаметно, ведь кошки часто скрывают боль, не меняют поведение и продолжают нормально есть. Но со временем состояние может ухудшиться и появляется риск инфекций или даже образования отверстия между ротовой и носовой полостью.

Почему владельцы сомневаются в операции

Хозяйка призналась, что сомневается в необходимости срочного удаления зубов, поскольку у питомца нет явных симптомов. Даже дыхание остается нормальным, без неприятного запаха.

Дополнительным фактором стала стоимость лечения. По оценкам, удаление нескольких зубов может обойтись примерно в 2000 долларов (примерно 88 тысяч гривен). Это вызывает вопросы у владельцев, особенно при отсутствии страховки.

Что советуют специалисты

В комментариях специалисты и владельцы животных отмечают, что отсутствие симптомов не означает отсутствие боли. Кошки известны тем, что могут долго скрывать дискомфорт.

Хозяйка заметила странность во рту кошки / Фото: Reddit

По словам ветеринаров, точный диагноз можно поставить только после рентгеновского обследования. В зависимости от стадии заболевания возможно либо сохранение зуба, либо его удаление. Второй вариант применяется чаще, особенно если есть риск разрушения тканей или инфекции.

После лечения большинство кошек быстро восстанавливаются и продолжают жить полноценной жизнью.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

