В Кремле заявили, что Стив Виткофф и Кушнер могут в ближайшее время приехать в Москву для проведения новых переговоров.

Ушаков утверждает, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты с РФ

Кратко:

В Кремле анонсировали новые контакты с США

Ушаков озвучил условие РФ для переговоров

Москва обвинила Европу в поддержке Киева

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что спецпредставители США могут в ближайшее время приехать в Москву для продолжения переговоров по урегулированию войны в Украине. Об этом он сообщил в интервью пропагандистским СМИ.

По словам Ушакова, активные телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном свидетельствуют о том, что США не отказываются от участия в переговорном процессе.

"Рано или поздно, я думаю, довольно скоро наши постоянные коллеги Стив Виткофф и Кушнер приедут в Москву. Мы продолжим с ними диалог", — сказал Ушаков.

В то же время представитель Кремля повторил позицию РФ относительно условий возможных переговоров. Он заявил, что результативный диалог возможен только после вывода украинских войск из Донбасса.

"Они знают в Украине, что это нужно сделать и что это рано или поздно все равно сделают", — считает Ушаков.

Также он утверждает, что Киев якобы не соглашается на такой шаг из-за поддержки со стороны европейских стран.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда может открыться новое "окно" для переговоров — мнение эксперта

Украина продолжает искать дипломатические возможности для переговоров с Россией через международные каналы и посредников, расширяя контакты на разных уровнях. В то же время, как отмечают эксперты, решающим фактором в формировании переговорных позиций остаются действия Сил обороны Украины.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что в случае отсутствия реального переговорного процесса в ближайшее время новое "окно возможностей" может открыться только после завершения весенне-летней наступательной кампании российских войск.

По его словам, дополнительный шанс для активизации дипломатии может появиться осенью, учитывая возможную большую вовлеченность Дональда Трампа в преддверии выборов в Конгресс США. Если же и этого не произойдет, ситуация может осложниться, а переговоры, вероятно, будут отложены до весны следующего года.

как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.

Кроме того, во время общения с российскими пропагандистами помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.

О личности: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

