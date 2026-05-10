Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

Руслан Иваненко
10 мая 2026, 16:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Кремле заявили, что Стив Виткофф и Кушнер могут в ближайшее время приехать в Москву для проведения новых переговоров.
Ушаков, Уиткофф, Кушнер, переговоры
Ушаков утверждает, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • В Кремле анонсировали новые контакты с США
  • Ушаков озвучил условие РФ для переговоров
  • Москва обвинила Европу в поддержке Киева

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что спецпредставители США могут в ближайшее время приехать в Москву для продолжения переговоров по урегулированию войны в Украине. Об этом он сообщил в интервью пропагандистским СМИ.

По словам Ушакова, активные телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном свидетельствуют о том, что США не отказываются от участия в переговорном процессе.

видео дня

"Рано или поздно, я думаю, довольно скоро наши постоянные коллеги Стив Виткофф и Кушнер приедут в Москву. Мы продолжим с ними диалог", — сказал Ушаков.

В то же время представитель Кремля повторил позицию РФ относительно условий возможных переговоров. Он заявил, что результативный диалог возможен только после вывода украинских войск из Донбасса.

"Они знают в Украине, что это нужно сделать и что это рано или поздно все равно сделают", — считает Ушаков.

Также он утверждает, что Киев якобы не соглашается на такой шаг из-за поддержки со стороны европейских стран.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда может открыться новое "окно" для переговоров — мнение эксперта

Украина продолжает искать дипломатические возможности для переговоров с Россией через международные каналы и посредников, расширяя контакты на разных уровнях. В то же время, как отмечают эксперты, решающим фактором в формировании переговорных позиций остаются действия Сил обороны Украины.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что в случае отсутствия реального переговорного процесса в ближайшее время новое "окно возможностей" может открыться только после завершения весенне-летней наступательной кампании российских войск.

По его словам, дополнительный шанс для активизации дипломатии может появиться осенью, учитывая возможную большую вовлеченность Дональда Трампа в преддверии выборов в Конгресс США. Если же и этого не произойдет, ситуация может осложниться, а переговоры, вероятно, будут отложены до весны следующего года.

Мирные переговоры - новости по теме

как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.

Кроме того, во время общения с российскими пропагандистами помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.

Читайте также:

О личности: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России мирные переговоры Переговоры о прекращении огня Стив Уиткофф
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин уже ищет выход из войны: выяснились главные проблемы РФ

Путин уже ищет выход из войны: выяснились главные проблемы РФ

18:02Политика
Парад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – Коваленко

Парад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – Коваленко

18:00Интервью
На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

17:25Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

Последние новости

18:37

Погода в Днепре изменится, город накроет циклон с грозой — прогноз на неделю

18:02

Путин уже ищет выход из войны: выяснились главные проблемы РФ

18:00

Парад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – КоваленкоВидео

17:55

Как точно избавиться от личинок хруща: самый эффективный способВидео

17:28

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветенияВидео

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
17:26

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

17:25

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

16:33

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

16:33

Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе

Реклама
16:31

Продала все золото и умерла в 28 лет: трагическая тайна единственной женщины-короля

15:38

Финансовый гороскоп на 10–16 мая: Овнам — прибыль, Козерогам — конец долгов

15:26

Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

15:21

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

14:46

Теплые дни уже близко: солнечная погода вернется на Тернопольщину

14:41

Любовный гороскоп на 11–17 мая: Тельцам — уверенность, Скорпионам — легкость

14:22

Как выбрать цвет сумки: 5 модных сочетаний, которые сделают образ роскошнымВидео

14:07

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:00

Гороскоп Таро на 11–17 мая: Козерогам — прибыль, Ракам — разрыв отношений

13:57

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

13:42

Кто такая "ятрівка" в украинском языке: значение слова удивит многих

Реклама
13:31

"С Днем матери": украинские звезды показали своих мам в особенный праздник

12:58

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Близнецам — прибыль, а Рыбам — путешествие

12:51

С заправкой лучше не тянуть: какой реальный запас хода в автоВидео

12:22

"Мурашки по коже": появилось первое видео выступления LELEKA на Евровидении 2026Видео

12:11

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

12:10

"Это просто вымогательство": клиентам Ощадбанка по ошибке выставляют долги

11:53

Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

11:42

Кремль официально "переписал" карту Украины: вспомнили о границе, которой было 25 летВидео

11:15

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

11:01

Китайский гороскоп на завтра, 11 мая: Свиньям - шанс, Крысам - уступки

10:56

Неизвестные попытались напасть на здание ТЦК на Закарпатье: подробности инцидента

10:55

Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

10:46

Бедность из-за щедрости: какие продукты нельзя давать в долг соседям

10:04

"Парад Победы" вместо демонстрации силы выявил слабость РФ - The Telegraph

09:59

"Без масок": звезда "Мастер Шеф" показала настоящую Пугачеву

09:58

Турбулентность на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро с 11 мая

09:01

На фронте нет прогресса: в ISW раскрыли истинную цель "перемирия" РФ

08:54

"Я задыхалась": Глущенко призналась, почему не появилась на похоронах Поплавской

08:51

НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумай новую причину войны в Украине

08:10

В Кремле назревает борьба за власть: Денисенко о конфликте элит в РФмнение

Реклама
07:55

Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу

07:45

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

05:12

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

04:02

В Украине готовят новые правила для водителей — за что могут лишить прав

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в магазине за 41 с

03:36

Как и где разные знаки зодиака выбирают друзей: неожиданные различия

02:33

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

09 мая, суббота
23:55

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:17

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

22:33

Топ-сериал "Медведь" закрывается: названа дата выхода последнего сезонаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять