В Украину прибудут представители США: Зеленский рассказал о графике встреч

Стороны продолжают работу над договоренностями, которые могут обеспечить безопасность.

В Киев прибудут представители США

В Украину прибудут представители президента США

Украина и США работают над гарантиями безопасности

Представители президента США прибудут в Киев. Уже утвержден график визитов на весну-лето. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня был доклад Рустема Умерова по итогам встреч в Соединенных Штатах. Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны – лета. Надеемся, что на этот раз удастся реализовать запланированное и активизировать дипломатию", — отметил президент. видео дня

Зеленский добавил, что стороны обсудили гуманитарные задачи, в частности обмены пленными.

Также продолжается работа над договоренностями, которые могут гарантировать безопасность.

"Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, укрепляя Украину и двусторонние отношения с Америкой", - написал Зеленский.

8 мая главный переговорщик Украины Рустем Умеров срочно прибыл в США. Он получил четкое поручение — активизировать диалог с США и использовать американские каналы для продвижения украинской позиции. Киев настаивает, что никаких решений по войне без участия Украины быть не может.

Как писал Главред, 7 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отправился в Майами для встречи со спецпосланцами Белого дома Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Президент США Дональд Трамп сказал, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным, и добавил, что США "работают над ситуацией с Россией и Украиной".

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров со страной-агрессором Россией без помощи США. Об этом пишет Politico.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не исключает возможности переговоров на уровне лидеров с участием России, а также при посредничестве Турции и, вероятно, представителей США. По его словам, такая встреча может состояться на территории Турции. В то же время Украина не соглашается с требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса.

О личности: Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

