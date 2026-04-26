Завершение войны в Украине: Трамп рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

Главное:
- Трамп заявил о переговорах с Зеленским и Путиным
- Президент США рассказал о "ненависти между Путиным и Зеленским"
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Как подчеркнул он в интервью Fox News, США "работают над ситуацией с Россией, Россией и Украиной".
"Я действительно общаюсь с ним (Путиным, – ред.), и я действительно общаюсь с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры", - сказал президент США а также выразил надежду, что войну удастся урегулировать.
При этом Трамп повторил свое заявление о "ненависти между Путиным и Зеленским".
"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским – это смешно. Это безумие. А ненависть – это плохая вещь. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить, но это случится", – добавил он.
Ранее Главред писал о том, почему Трампа перестают воспринимать всерьез. Сейчас Трамп, рейтинг которого стремительно падает, больше них заинтересован в скорейшем окончании крайне не популярной в США войны.
Напомним, ранее СМИ раскрыли имя вероятного хозяина Белого дома. Названа кандидатура вероятного претендента на выдвижение от Республиканской партии на выборах президента в 2028 году.
Ранее сообщалось, что Трамп накинулся на принца Гарри за визит в Киев. Президент США Дональд Трамп заявил, что герцог Сассекский "не выражал мнение Великобритании", когда призвал США проявить "лидерство" в вопросе Украины.
Другие новости:
- Путин может принять важное решение после выборов в США - военный
- "Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну
- "Спасения нет": Путин признал серьезные проблемы в России, чего ждать дальше
Об источнике: Fox News
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США
