Желтые листья на помидорах нельзя игнорировать: что происходит с растениями и как их спасти

Эта культура чувствительна к недостатку питательных веществ, болезням и даже воздействию гербицидов.

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Что делать, если у помидоров желтеют листья / Коллаж: Головред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Почему желтеют листья на помидорах

Как вылечить растения

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Пожелтение листьев на помидорах — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются огородники в начале лета. Эта культура чувствительна к недостатку питательных веществ, болезням и даже воздействию гербицидов, поэтому изменение цвета листьев часто сигнализирует о серьезных нарушениях в развитии растения.

Специалисты отмечают, что главное — правильно определить причину, ведь от этого зависит успех лечения. Об этом пишет SouthernLiving.

Почему листья помидоров желтеют

Одной из самых частых причин является дефицит питательных веществ. Помидоры нуждаются в большом количестве азота, и когда его не хватает, старая листва начинает желтеть, передавая питательные вещества молодым частям растения. Недостаток железа проявляется пожелтением молодых листьев с сохранением зеленых прожилок, а дефицит магния — появлением светлых пятен на старых листьях.

Нехватка калия приводит к пожелтению краев новых листьев и даже к образованию характерных "желтых плечиков" на плодах, что мешает их нормальному созреванию.

Как правильно удобрять помидоры

Агрономы советуют регулярно подкармливать растения сбалансированными удобрениями с микроэлементами и ориентироваться на результаты анализа почвы. Оптимальный pH для томатов — 6,2–6,8. Перед посадкой в верхний слой почвы вносят примерно 70–75 г на 1 кв. м. После появления первых завязей добавляют еще около 450 г.

Если зеленая масса растет слишком активно, а плодов мало, стоит перейти на смеси с более низким содержанием азота. Важно также обеспечить растениям достаточный полив — от 2,5 до 5 см воды в неделю.

Могут ли гербициды вызвать пожелтение

В то же время помидоры очень чувствительны к дрейфу гербицидов. Даже небольшое количество препарата, занесенное ветром, может вызвать скручивание и хлороз листьев. Эксперты советуют избегать обработки сорняков в ветреную погоду и не применять химические средства вблизи грядок с томатами.

В случае соседства с полями стоит обсудить с аграриями способы минимизации дрейфа или высадить по периметру более устойчивые культуры.

Какие болезни вызывают пожелтение листьев

Помидоры поражает большое количество грибковых и бактериальных болезней. Самая распространенная — ранний фитофтороз, который начинается с нижних листьев и постепенно поднимается вверх. Среди других опасных заболеваний — фитофтороз, септориоз, листовая плесень, бактериальная пятнистость, антракноз, фузариозное увядание и болезни рассады.

Пораженные листья нужно удалять, а сильно больные растения — уничтожать. Для сдерживания распространения инфекций часто применяют медные фунгициды.

Как вырастить здоровые томаты

Специалисты отмечают, что ни один метод не дает абсолютной защиты, но комплекс мер значительно снижает риски. Важно контролировать влажность листьев, используя капельное орошение или полив под корень. Выбор сортов с устойчивостью к болезням (обозначения V, F, FF, T, A) также повышает шансы на успешный урожай.

В то же время подвязка улучшает циркуляцию воздуха, а севооборот помогает избежать накопления возбудителей в почве. Не менее важны санитария и своевременная обрезка нижних ветвей.

Огородникам советуют помнить, что болезни легко распространяются от растения к растению, поэтому инструменты и руки после работы с пораженными кустами нужно мыть. Правильный уход, сбалансированное питание и внимательное наблюдение за состоянием листьев помогут сохранить помидоры здоровыми и обеспечить щедрый урожай.

Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как помочь томатам, если у них желтеет листва:

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Об источнике: SouthernLiving SouthernLiving — это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировании домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

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