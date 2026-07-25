Под чужим именем и с новым Межигорьем: СМИ узнали, как и где живет Янукович

Сбежавший президент сменил документы, но не образ жизни "на широкую ногу".

https://glavred.info/life/pod-chuzhim-imenem-i-s-novym-mezhigorem-smi-uznali-kak-i-gde-zhivet-yanukovich-10783484.html Ссылка скопирована

Янукович и его семья приобрели в РФ немало недвижимости / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншоты с YouTube

Главное:

Журналисты выяснили, где проживает Янукович и его семья

Беглый президент пользуется документами с совершенно новым именем

У семьи Януковича много недвижимости в России

После бегства из Украины президент-предатель Виктор Янукович крайне редко появлялся на публике. И, как выяснили журналисты-расследователи YouTube-канала "Телебачення Торонто", это не просто так.

Главред узнал, что бывший президент Украины теперь проживает в стране-агрессоре России, уже имеет новое "Межигорье" и даже новое имя в паспорте.

видео дня

Новый дом предателя - Сочи

Автор расследования Анатолий Остапенко рассказал, что благодаря анализу российских государственных реестров, слитых баз данных, сведений об авиаперелетах, телефонных номеров и публикаций в соцсетях удалось установить, что Янукович теперь пользуется документами на имя Олега Николаевича Леонова.

Также у беглеца есть новый элитный дом в Сочи. Этот объект находится под круглосуточной усиленной охраной сотрудников Федеральной службы охраны РФ.

Янукович вновь обогатился

Во время бегства из Украины Янукович жадно вывозил как можно больше своего имущества. Но недвижимость в Украине экс-президент потерял. Однако за эти годы его семья обзавелась роскошными квартирами, частными поместьями и сотнями гектаров земли.

Основными местами размещения этих активов стали Сочи, Москва и Московская область. Имущество оформлено на ближайшее окружение Януковича: гражданскую супругу Любовь Полижай, падчерицу Марию Садикову, сына Александра Януковича и невестку.

Смотрите видео о том, где сейчас находится Янукович:

Еще новости:

Об источнике: Телебачення Торонто Телебачення Торонто - украинский независимый YouTube-канал и мультимедийный проект, основанный в 2012 году. Он объединяет новости, политическую и общественную сатиру, аналитику, интервью, документальные и авторские видео. Проект стал известен благодаря ироничному стилю подачи и острой критике общественно-политических событий в Украине и мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред