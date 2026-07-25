Под чужим именем и с новым Межигорьем: СМИ узнали, как и где живет Янукович

Главное:
- Журналисты выяснили, где проживает Янукович и его семья
- Беглый президент пользуется документами с совершенно новым именем
- У семьи Януковича много недвижимости в России
После бегства из Украины президент-предатель Виктор Янукович крайне редко появлялся на публике. И, как выяснили журналисты-расследователи YouTube-канала "Телебачення Торонто", это не просто так.
Главред узнал, что бывший президент Украины теперь проживает в стране-агрессоре России, уже имеет новое "Межигорье" и даже новое имя в паспорте.
Новый дом предателя - Сочи
Автор расследования Анатолий Остапенко рассказал, что благодаря анализу российских государственных реестров, слитых баз данных, сведений об авиаперелетах, телефонных номеров и публикаций в соцсетях удалось установить, что Янукович теперь пользуется документами на имя Олега Николаевича Леонова.
Также у беглеца есть новый элитный дом в Сочи. Этот объект находится под круглосуточной усиленной охраной сотрудников Федеральной службы охраны РФ.
Янукович вновь обогатился
Во время бегства из Украины Янукович жадно вывозил как можно больше своего имущества. Но недвижимость в Украине экс-президент потерял. Однако за эти годы его семья обзавелась роскошными квартирами, частными поместьями и сотнями гектаров земли.
Основными местами размещения этих активов стали Сочи, Москва и Московская область. Имущество оформлено на ближайшее окружение Януковича: гражданскую супругу Любовь Полижай, падчерицу Марию Садикову, сына Александра Януковича и невестку.
Смотрите видео о том, где сейчас находится Янукович:
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Об источнике: Телебачення Торонто
Телебачення Торонто - украинский независимый YouTube-канал и мультимедийный проект, основанный в 2012 году. Он объединяет новости, политическую и общественную сатиру, аналитику, интервью, документальные и авторские видео. Проект стал известен благодаря ироничному стилю подачи и острой критике общественно-политических событий в Украине и мире.
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