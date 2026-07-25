Даже стойкий запах из холодильника исчезнет: что нужно поставить на полку

Неприятный запах в холодильнике может появиться даже тогда, когда продукты хранятся правильно, а уборка проводится регулярно.

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Как избавиться от неприятного запаха из холодильника / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему в холодильнике появляется неприятный запах

Что положить в холодильник, чтобы убрать запах

Неприятный запах в холодильнике может появиться даже тогда, когда на кухне поддерживается чистота. Его причиной часто становятся забытые продукты, остатки еды, пролитые напитки или соусы, которые незаметно скапливаются на полках или в контейнерах.

Главред расскажет, как устранить неприятный запах в холодильнике без дорогих средств.

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Как избавиться от запаха в холодильнике

Пищевая сода

Самый распространенный способ - оставить в холодильнике открытую емкость с пищевой содой, пишет Food Network. Она хорошо впитывает посторонние запахи, создавая внутри нейтральную среду. Рекомендуем использовать отдельную пачку, предназначенную именно для этого, а не ту, что применяется для выпечки. Соду следует регулярно обновлять, чтобы она не теряла своих свойств.

Кофейная гуща

Сухая кофейная гуща также помогает бороться с неприятными запахами. Её можно насыпать в небольшую миску и оставить на полке. Кофе имеет свой собственный сильный запах, поэтому этот метод стоит применять только в том случае, если продукты хранятся в герметичных контейнерах.

Активированный уголь

Еще один эффективный вариант - активированный уголь. Его нужно поместить в открытую емкость или небольшой мешочек и оставить в холодильнике. Уголь хорошо поглощает частицы, вызывающие запахи, и может стать эффективным решением в тех случаях, когда сода или кофе не помогли.

Белый уксус

Для быстрого результата можно использовать белый уксус. Налейте небольшое количество в чашку и оставьте внутри на несколько часов. Также уксус в растворе с теплой водой подходит для мытья внутренних поверхностей холодильника. После очистки важно тщательно вытереть всё насухо, чтобы избежать остаточного запаха.

Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Полная очистка

Если запах не исчезает после использования домашних средств, стоит провести полную уборку. Все продукты нужно достать, проверить сроки годности и выбросить испорченные. Полки и контейнеры следует вымыть теплой водой с мягким моющим средством, а старые пятна обработать содой или уксусом. Особое внимание стоит уделить дренажному поддону и уплотнителям, где может скапливаться влага и остатки еды.

Как избежать повторной проблемы

Чтобы холодильник не начал снова неприятно пахнуть, продукты лучше хранить в контейнерах с плотными крышками. Остатки еды не стоит хранить долго, а пролитые жидкости следует убирать сразу. Регулярная уборка поможет избежать ситуаций, когда приходится бороться с стойким запахом.

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха из холодильника:

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