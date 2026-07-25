Даже стойкий запах из холодильника исчезнет: что нужно поставить на полку

Вы узнаете:
- Почему в холодильнике появляется неприятный запах
- Что положить в холодильник, чтобы убрать запах
Неприятный запах в холодильнике может появиться даже тогда, когда на кухне поддерживается чистота. Его причиной часто становятся забытые продукты, остатки еды, пролитые напитки или соусы, которые незаметно скапливаются на полках или в контейнерах.
Главред расскажет, как устранить неприятный запах в холодильнике без дорогих средств.
Как избавиться от запаха в холодильнике
Пищевая сода
Самый распространенный способ - оставить в холодильнике открытую емкость с пищевой содой, пишет Food Network. Она хорошо впитывает посторонние запахи, создавая внутри нейтральную среду. Рекомендуем использовать отдельную пачку, предназначенную именно для этого, а не ту, что применяется для выпечки. Соду следует регулярно обновлять, чтобы она не теряла своих свойств.
Кофейная гуща
Сухая кофейная гуща также помогает бороться с неприятными запахами. Её можно насыпать в небольшую миску и оставить на полке. Кофе имеет свой собственный сильный запах, поэтому этот метод стоит применять только в том случае, если продукты хранятся в герметичных контейнерах.
Активированный уголь
Еще один эффективный вариант - активированный уголь. Его нужно поместить в открытую емкость или небольшой мешочек и оставить в холодильнике. Уголь хорошо поглощает частицы, вызывающие запахи, и может стать эффективным решением в тех случаях, когда сода или кофе не помогли.
Белый уксус
Для быстрого результата можно использовать белый уксус. Налейте небольшое количество в чашку и оставьте внутри на несколько часов. Также уксус в растворе с теплой водой подходит для мытья внутренних поверхностей холодильника. После очистки важно тщательно вытереть всё насухо, чтобы избежать остаточного запаха.
Полная очистка
Если запах не исчезает после использования домашних средств, стоит провести полную уборку. Все продукты нужно достать, проверить сроки годности и выбросить испорченные. Полки и контейнеры следует вымыть теплой водой с мягким моющим средством, а старые пятна обработать содой или уксусом. Особое внимание стоит уделить дренажному поддону и уплотнителям, где может скапливаться влага и остатки еды.
Как избежать повторной проблемы
Чтобы холодильник не начал снова неприятно пахнуть, продукты лучше хранить в контейнерах с плотными крышками. Остатки еды не стоит хранить долго, а пролитые жидкости следует убирать сразу. Регулярная уборка поможет избежать ситуаций, когда приходится бороться с стойким запахом.
Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха из холодильника:
@dianagologovets А вы знали, что так можно? ? #кухня#лайфхаки#идеидлядома#лайфхакдлякухни#советыдлядома#gologovets_видео#запахвхолодильнике♬ оригинальный звук - Диана Гологовец
Читайте также:
- Полотенца останутся мягкими на долгие годы: эксперты раскрыли правильный способ стирки
- Даже толстый слой нагара легко удалится без трения: как очистить пригоревшую кастрюлю
- Москитная сетка станет как новая за считанные минуты: как помыть её, не снимая
Об источнике: Food Network
Food Network - это американское кулинарное медиа-издание, выросшее из одноимённого телеканала, основанного в 1993 году в Нью-Йорке. Оно принадлежит компании Warner Bros. Discovery и специализируется на популяризации кулинарной культуры: рецепты, советы, шоу и истории известных шеф-поваров. Сайт foodnetwork.com стал цифровым продолжением бренда, где публикуются проверенные рецепты, практические инструкции и материалы о кухне и гастрономических трендах.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред