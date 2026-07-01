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Градусы имеют значение: эксперты раскрыли, как настроить холодильник в жару

Руслан Иваненко
1 июля 2026, 23:12
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Эксперты рассказали, как правильно настроить холодильник летом, чтобы сохранить свежесть продуктов и обеспечить стабильную работу техники.
Холодильник
Почему нельзя перегружать холодильник в жаркую погоду / коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Какую температуру устанавливать летом
  • Как сохранить продукты в жару
  • Почему важно не перегружать холодильник

В летний период правильная настройка холодильника становится особенно важной для безопасного хранения продуктов. Даже незначительное повышение температуры внутри камеры может ускорить порчу продуктов и повлиять на их качество.

Как пишет Southern Living, летом оптимальной температурой для холодильного отделения считается диапазон от +3 до +4 градусов Цельсия. Именно такие показатели позволяют сохранять большинство продуктов свежими в течение длительного времени, а также обеспечивают эффективную работу бытовой техники без чрезмерной нагрузки.

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Для морозильной камеры рекомендуемой температурой остается -18 градусов Цельсия. Этот режим соответствует общепринятым стандартам хранения замороженных продуктов и помогает поддерживать их качество.

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Специалисты отмечают, что повышение температуры выше +4 градусов может создать благоприятные условия для более быстрого порчи пищевых продуктов из-за высокой температуры окружающей среды.

В то же время эксперты не рекомендуют без необходимости использовать максимальный режим охлаждения. Такая настройка увеличивает потребление электроэнергии и создает дополнительную нагрузку на компрессор, что может повлиять на долговечность устройства.

Как правильно пользоваться холодильником в жару

Не менее важно правильно пользоваться холодильником в жаркие дни. Частое открывание дверцы приводит к потере холода и затрудняет поддержание стабильной температуры. Поэтому желательно заранее определиться с нужными продуктами и открывать холодильник как можно реже.

Специалисты также рекомендуют следить за тем, чтобы продукты не перекрывали вентиляционные отверстия внутри камеры. Свободная циркуляция холодного воздуха помогает равномерно охлаждать все полки и поддерживать необходимый температурный режим.

Прежде чем ставить готовые горячие блюда в холодильник, следует дождаться их остывания до комнатной температуры. Кроме того, необходимо регулярно проверять состояние уплотнителей на дверцах, очищать их от загрязнений и при необходимости заменять поврежденные элементы, которые могут пропускать тёплое воздух.

Что делать, если гудит холодильник
Что делать, если гудит холодильник / Инфографика: Главред

Для эффективного охлаждения не следует переполнять полки продуктами. Холодный воздух должен беспрепятственно циркулировать между контейнерами и упаковками. Однако и почти пустой холодильник поддерживает температуру менее эффективно. В таком случае помогут несколько бутылок с холодной водой, которые будут способствовать поддержанию стабильного микроклимата внутри камеры.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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