Градусы имеют значение: эксперты раскрыли, как настроить холодильник в жару

Эксперты рассказали, как правильно настроить холодильник летом, чтобы сохранить свежесть продуктов и обеспечить стабильную работу техники.

https://glavred.info/life/gradusy-imeyut-znachenie-eksperty-raskryli-kak-nastroit-holodilnik-v-zharu-10777319.html Ссылка скопирована

Почему нельзя перегружать холодильник в жаркую погоду / коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какую температуру устанавливать летом

Как сохранить продукты в жару

Почему важно не перегружать холодильник

В летний период правильная настройка холодильника становится особенно важной для безопасного хранения продуктов. Даже незначительное повышение температуры внутри камеры может ускорить порчу продуктов и повлиять на их качество.

Как пишет Southern Living, летом оптимальной температурой для холодильного отделения считается диапазон от +3 до +4 градусов Цельсия. Именно такие показатели позволяют сохранять большинство продуктов свежими в течение длительного времени, а также обеспечивают эффективную работу бытовой техники без чрезмерной нагрузки.

видео дня

Для морозильной камеры рекомендуемой температурой остается -18 градусов Цельсия. Этот режим соответствует общепринятым стандартам хранения замороженных продуктов и помогает поддерживать их качество.

Вам также может быть интересно: Продукты теряют вкус: что нужно срочно убрать из холодильника

Специалисты отмечают, что повышение температуры выше +4 градусов может создать благоприятные условия для более быстрого порчи пищевых продуктов из-за высокой температуры окружающей среды.

В то же время эксперты не рекомендуют без необходимости использовать максимальный режим охлаждения. Такая настройка увеличивает потребление электроэнергии и создает дополнительную нагрузку на компрессор, что может повлиять на долговечность устройства.

Как правильно пользоваться холодильником в жару

Не менее важно правильно пользоваться холодильником в жаркие дни. Частое открывание дверцы приводит к потере холода и затрудняет поддержание стабильной температуры. Поэтому желательно заранее определиться с нужными продуктами и открывать холодильник как можно реже.

Специалисты также рекомендуют следить за тем, чтобы продукты не перекрывали вентиляционные отверстия внутри камеры. Свободная циркуляция холодного воздуха помогает равномерно охлаждать все полки и поддерживать необходимый температурный режим.

Прежде чем ставить готовые горячие блюда в холодильник, следует дождаться их остывания до комнатной температуры. Кроме того, необходимо регулярно проверять состояние уплотнителей на дверцах, очищать их от загрязнений и при необходимости заменять поврежденные элементы, которые могут пропускать тёплое воздух.

Что делать, если гудит холодильник / Инфографика: Главред

Для эффективного охлаждения не следует переполнять полки продуктами. Холодный воздух должен беспрепятственно циркулировать между контейнерами и упаковками. Однако и почти пустой холодильник поддерживает температуру менее эффективно. В таком случае помогут несколько бутылок с холодной водой, которые будут способствовать поддержанию стабильного микроклимата внутри камеры.

Читайте также:

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред