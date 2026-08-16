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Это провал: Меган и Гарри посоветовали исчезнуть по странной причине

Алена Кюпели
16 августа 2026, 10:51
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Принца Гарри и Меган Маркл продолжают "цеплять" по всем фронтам.
принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл создают множество проектов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Кратко:

  • Какой проект провалился
  • Что посоветовали паре

Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с очередным профессиональным ударом - их последний проект провалился, а эксперты уже рекомендуют паре на время уйти из публичного поля.

Речь идет о документальном фильме "Cookie Queens", который стал их дебютом в кинотеатрах в качестве продюсеров. Картина показала слабые результаты в прокате, собрав всего около $500 тысяч и не вызвав интереса у широкой аудитории, пишет Page Six.

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Принц Гаррі з Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - любимцы желтой прессы/ фото: instagram.com, Меган Маркл

На фоне неудачи королевский комментатор Кинси Шофилд посоветовала Гарри и Меган "профессионально исчезнуть" - сократить количество проектов и сосредоточиться на одном действительно сильном продукте. По ее мнению, постоянные анонсы и попытки перезапуска бренда не работают без реального успеха.

Эксперт также подчеркнула, что пара пытается охватить слишком много направлений одновременно - от подкастов до телешоу и собственного бренда, - но в итоге не добивается устойчивого результата ни в одном из них.

Ранее Меган Маркл уже запускала несколько проектов, включая подкаст "Archetypes", кулинарное шоу на Netflix и бренд As Ever, однако многие из этих инициатив либо закрылись, либо не оправдали ожиданий.

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Меган Маркл снимает свое кулинарное шоу / Фото Instagram/meghan

Кроме того, эксперт считает, что публике уже неинтересны истории о разрыве с королевской семьей - и если Гарри и Меган хотят остаться в индустрии развлечений, им придется доказать, что их контент ценен сам по себе.

На фоне профессиональных трудностей, как сообщается, пара также предпринимает шаги к улучшению отношений с королем Карлом III, понимая, что конфликт с семьей может негативно влиять на их карьеру.

Несмотря на критику, Гарри и Меган продолжают появляться на публике и, судя по всему, не собираются полностью уходить из медийного пространства. Однако эксперты уверены: без ощутимого успеха их репутацию будет все сложнее восстановить.

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Ранее также звезда Marvel Элизабет Олсен, похоже, впервые стала мамой. Актрису заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе вместе с мужем Робби Арнеттом - она несла младенца в переноске, фактически подтвердив, что пара уже приветствовала своего первого ребенка.

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О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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