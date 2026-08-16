Туск назвал истинную причину, по которой Польша должна помогать Украине

Премьер-министр Польши обозначил четыре основные составляющие польской безопасности и предупредил, что по каждой из них уже наносятся удары.

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Туск назвал четыре столпа безопасности Польши / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Туск заявил, что поддержка Украины - вопрос безопасности самой Польши

Премьер назвал четыре столпа обороны государства

Он упомянул о попытках заблокировать проект SAFE

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что помощь Украине в войне против России не является услугой Киеву - это вопрос безопасности самого польского государства. Заявление он сделал во время парада в Гдыне, сообщает Slawa TV со ссылкой на слова политика.

Глава правительства не отрицает, что двусторонняя повестка дня Варшавы и Киева содержит немало острых тем. Но военный аспект, по его словам, лежит в другой плоскости.

"Можно обсуждать польско-украинские отношения, но ни у кого не может быть сомнений в том, что поддержка Украины в войне с Россией - это наша безопасность, и мы делаем это для себя, для польских женщин и мужчин, и ни для кого другого", - сказал Туск.

Четыре столпа польской безопасности

Свою модель защиты страны премьер свел к четырем элементам. Первый - укрепление рубежей с Россией и Беларусью. Второй - эффективные альянсы и прагматичная внешняя политика: сюда Туск отнес "Восточный щит", участие в обеспечении безопасности Балтийского моря, оборонные соглашения с Францией и Великобританией, а также помощь Киеву.

Третий элемент - масштабное финансирование вооруженных сил. Четвертый - мощная экономика, темпы роста которой, по утверждению премьера, уже превышают немецкие.

В то же время Туск предупредил, что у всей этой конструкции есть уязвимое место - и оно находится не за границей.

"Эти четыре столпа не будут эффективны, если те, кто желает зла польскому государству, найдут союзников внутри страны. Наша история - это также история предательства, обычной глупости и корыстных интересов", - подчеркнул премьер.

Атаки изнутри и проект SAFE

По оценке политика, давление на каждую из опор оказывается непрерывно, причем его источник не ограничивается Кремлем. Он отдельно упомянул о попытках сорвать оборонный проект SAFE и разжечь раздор между Варшавой и партнерами.

Наиболее резко Туск высказался о внутриполитических оппонентах, которые, по его убеждению, переставляют акценты в вопросе о том, кто представляет реальную угрозу для страны.

"Вы знаете эти партии, этих политиков, которые хотят навязать полякам представление о том, что нашей проблемой является Европа, что нашим врагом является Украина, а Германия - ещё большим. Почему-то они забывают о России, которая ведет войну в Украине", - сказал Туск.

Отношения Украины и Польши - новости по теме

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Премьер-министр Дональд Туск объявил о рассмотрении вопроса о передаче ракет Patriot и привлечении украинских экспертов к расследованию падения Х-101. Одна из крылатых ракет Х-101 нарушила воздушное пространство Польши и упала примерно в 50 км от Люблина.

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Об источнике: Slawa.tv Slawa.tv - это медиапроект и онлайн-телеканал, посвященный Украине, Польше и европейской политике, входящий в состав польского общественного вещателя TVP и финансируемый Министерством иностранных дел Польши. Редакционная команда освещает общественно-политические события, ход евроинтеграции Украины, репортажи с фронта и сотрудничество в рамках НАТО. Как указано на сайте, основная цель ресурса - предоставлять качественную аналитику с привлечением украинских и польских экспертов, способствуя глубокому пониманию европейских процессов и укреплению польско-украинского партнерства.

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