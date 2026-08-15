В чем пойти на свадьбу: трендовые платья для дорогого образа

Андре Тан показал красивые и модные платья, в которых можно пойти гостьей на свадьбу.

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В чем пойти на свадьбу / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

В каком платье идти на свадьбу

Трендовые платья гостьи на свадьбе

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно собрал сочетания цветов, которые этим летом выглядят максимально дорого, назвал трендовые образы, которые стоит надеть, если вас пригласили на свадьбу.

Об этом знаменитость написал на своей странице в Instagram.

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"Разбираем, какие цвета, силуэты и детали стоит выбирать этим летом, чтобы выглядеть эффектно, стильно и уместно на любой свадьбе", - говорит дизайнер.

Цветы

Объемные цветы на платьях или большие цветочные аппликации делают образ женственным, нежным, дорогим и незабываемым.

Андре Тан назвал трендовые модели платьев / Скриншот

Цвет

Для свадьбы под открытыми небом стоит выбрать пастельные цвета: розовый, пудровый, фисташковый, голубой, даже абрикосовый. "А если хочется произвести вау-эффект, то в этом сезоне в тренде - насыщенный синий, зеленый и желтый", - говорит Тан.

Андре Тан назвал трендовые модели платьев / Скриншот

Драпировки

По словам Андре Тана, драпировки - это магия для фигуры. Они красиво подчеркивают силуэт и прячут недостатки. И создается эффект дорогого дизайнерского платья.

Андре Тан назвал трендовые модели платьев / Скриншот

Формат свадьбы

Дизайнеро отмечает, что для свадьбы на природе нужно обращать внимание на легкие ткани и удобную обувь.

Для вечерней церемонии - структурированные силуэты, элегантные аксессуары.

Андре Тан назвал трендовые модели платьев / Скриншот

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О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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