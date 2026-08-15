Могут быстро захватить огород: о каких опасных растениях предупреждают специалисты

Эксперты объясняют, какие культуры разрастаются под землей, проникают к соседям и почему их следует сажать только в контейнер или за корневым барьером.

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Какие растения требуют постоянного ухода / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

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Какие 5 растений быстро захватывают участок

Почему мяту рекомендуют сажать только в горшок

Как сдержать бамбук и дикий виноград

Садовые эксперты назвали пять растений, которые в первые сезоны выглядят идеальными обитателями клумбы, а со временем начинают захватывать участок: их корни ползут под землей, ростки пробиваются между плитками дорожки, а побеги перелезают через забор к соседям. В список вошли мята, глициния, буддлея, бамбук и дикий виноград - все они требуют постоянного контроля роста, сообщает countryliving.

Самый наглядный пример - мята, которая в магазинном горшке не вызывает никаких подозрений. Как только она попадает в открытый грунт или на приподнятый бортик, её подземные побеги выносят новые ростки на значительное расстояние от материнского куста. Опытная садовница и фермерша Линдси Частейн подчеркивает, что без сдерживания растение будет расползаться во все стороны, пока не освоит всю доступную почву.

Эксперт по контейнерному и компактному садоводству Кристин Саа Назер советует не ждать появления первых проблем, а ограничивать растение сразу: в небольшом саду проще высадить мяту в емкость, где можно регулировать рост корней, - именно так она поступает и сама. Альтернативный вариант - закопать в землю горшок без дна и периодически проверять, не вышли ли корни за его края.

Глициния и буддлея: красота, требующая секатора

Второе растение из списка разочаровывает не скоростью, а масштабом: с годами оно превращается в массивную древесную конструкцию, способную деформировать шпалеры и заборы и подавлять соседние насаждения.

"Глициния поражает своей красотой, но может разрастись до внушительных размеров и требует постоянной обрезки, чтобы не поглотить шпалеру, забор или соседние насаждения", - предупреждает Кристин Саа Назер.

Особенно осторожными, по её словам, должны быть владельцы небольших участков: сажать эту лиану стоит только там, где есть большая и прочная стационарная опора. Специалисты Королевского садоводческого общества (RHS) рекомендуют обрезать глицинию дважды в год - гибкие зеленые боковые побеги в июле-августе, а в январе-феврале укорачивать их до двух-трёх почек, что удерживает растение в пределах отведенного пространства и одновременно стимулирует цветение в следующем сезоне.

Буддлея, между тем, размножается не корнями, а семенами: созревшие кусты разбрасывают вокруг множество лёгких семян, которые разносит ветер, а отдельные сорта вырастают на несколько метров в высоту и ширину. Люси Брэдли, эксперт по садоводству компании Easy Garden Irrigation, настаивает на тройном подходе - жесткой обрезке, своевременном удалении отцветших соцветий и точечном удалении лишних корней.

Для стандартных сортов Buddleja davidii она советует весной укорачивать основные стебли до 30–60 см от земли, чтобы куст не превратился в неопрятное дерево. С середины лета увядшие соцветия следует срезать секатором примерно на сантиметр выше здоровой пары листьев - как только цветок потерял более четверти своего вида. Для тесных участков Брэдли рекомендует карликовые сорта, в частности Butterfly Candy Little Purple с размахом около 80 см.

Бамбук и дикий виноград: чем опасны "живые изгороди"

Бамбук попал в список благодаря своей популярности в качестве вечнозеленой изгороди. RHS делит его на две группы - кустарниковые и ризомовые (ползучие), и именно вторые распространяются подземными стеблями так, что новые побеги появляются далеко за пределами места посадки. Общество рекомендует использовать корневые барьеры, контейнеры или кустарниковые сорта, такие как Fargesia или Chusquea.

"Там, где я живу, бамбук не раз захватывал пространство, а удалить его потом оказывалось дорого и хлопотно", - предупреждает Кристин Саа Назер, добавляя, что после укоренения сдержать растение уже очень трудно.

Замыкает список дикий виноград, который эффектно покрывает голые стены и заборы, но без обрезки образует густые заросли и затеняет соседние насаждения. Обрезанные побеги нельзя оставлять на земле - они способны укорениться прямо там, где упали, предупреждает Люси Брэдли. Лучшее время для обрезки - начало зимы, после опадения листьев, особенно если лиана добралась до крыши, водосточных желобов или окон.

Отдельная опасность - окрашенные поверхности: усики растения образуют присоски с липким смолистым веществом, которое прочно удерживает лиану и при снятии сдирает краску или оставляет неизгладимые следы. Для небольших садов Брэдли советует отказаться от этой культуры вообще, а на больших участках использовать её либо в качестве быстрорастущего почвопокровного растения, либо на прочной стене или заборе с достаточным запасом пространства.

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Об источнике: Country Living Country Living - это популярное американское издание, посвящённое дому, саду и загородной жизни. Оно было основано в 1978 году компанией Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), сообщает Википедия. Издание публикует материалы по следующим темам: дом и интерьер;

садоводство;

рецепты и еда;

рукоделие;

сельский и "медленный" образ жизни. Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

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