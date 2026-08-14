Без тепла, воды и электричества: раскрыты главные угрозы массированных ударов РФ

Есть три основных направления, где возможны серьезные проблемы в зимний период, считает Роман Свитан.

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Роман Свитан прокомментировал вероятность новых ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Силы обороны Юга

Важное из заявлений Свитана:

В Украине может быть большая проблема с коммуналкой из-за ударов РФ

Возможны серьезные проблемы с водой, теплом и электроэнергией

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал вопрос рисков, с которыми Украина может столкнуться в новом зимнем сезоне.

"Без электроэнергии мы вряд ли останемся надолго. У нас работают системы, особенно атомная генерация. А вот с водой может быть большая проблема - и с водоснабжением, и с водоотведением, и с теплоснабжением", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По мнению эксперта, обеспечение водой, теплом и электроэнергией - это три основных направления, где возможны серьезные проблемы в зимний период.

"Топливо можно перемещать и поставлять. Да, оно будет дороже, можно будет возить даже автотранспортом, но это не критическая проблема. Еду и одежду тоже можно поставлять разными потоками. А вот электроэнергия, тепло и вода - это три действительно серьезные проблемы", - добавил Свитан.

/ Главред

Смотрите видео - интервью с Романом Свитаном:

Каким областям грозит "блэкаут" - мнение эксперта

Прошлой зимой в некоторых украинских регионах свет подавали всего на несколько часов в течение суток. По мнению энергетического эксперта Юрия Корольчука, в случае повторения масштабных отключений ситуация в разных областях может развиваться по-разному.

Наибольшие риски, как и прежде, сохраняются для Киевского и центрального регионов, включая соседние области. В числе наиболее уязвимых территорий эксперт также называет Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую, Запорожскую, Днепропетровскую области и Львовщину.

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Ситуация в энергетике - последние новости

Ранее Главред писал, что скорость и качество подготовки к новому отопительному сезону в Киеве и городах-миллионниках не соответствуют реалиям. Поэтому украинцам нужно готовиться к сложной зиме.

Как сообщалось, сценарий, при котором зимой могут возникнуть масштабные проблемы со светом и отоплением, весьма вероятен. Украинцам уже сейчас стоит готовиться к сложному отопительному сезону.

Напомним, что планы по обеспечению энергетической устойчивости столицы и регионов физически невозможно полностью реализовать до 1 сентября, поскольку на отдельные объекты потребуется от 9 до 24 месяцев работ.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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