Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Даже стойкий запах в холодильнике можно убрать без химии: простой домашний трюк

Инна Ковенько
14 августа 2026, 16:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Избавиться от неприятного запаха в холодильнике можно без дорогих чистящих средств.
Даже стойкий запах в холодильнике можно убрать без химии: простой домашний трюк
Как избавиться от неприятного запаха из холодильника / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как убрать неприятный запах из холодильника
  • Чем помыть холодильник
  • Почему стоит избегать агрессивных средств

Холодильник - это место, где ежедневно хранятся продукты, и даже несколько капель молока или кусочек перезрелого фрукта могут стать причиной неприятного запаха. Особенно быстро он появляется, если внутри остаются следы от мяса, соуса или овощей, а резкие запахи рыбы, лука или сыра впитываются в стенки и уплотнители.

Главред расскажет, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике без использования агрессивных химических средств.

видео дня

Почему стоит избегать агрессивных средств

Для очистки холодильника не рекомендуется использовать сильные химические препараты. Они могут оставлять резкий запах, который легко переходит на продукты. Кроме того, агрессивные вещества способны повредить пластиковые поверхности и уплотнители, пишет Wprost.

Как избавиться от неприятного запаха из холодильника

Чтобы быстро убрать запах и грязь, достаточно приготовить раствор из теплой воды и спиртового уксуса. На один литр воды добавьте примерно 100 миллилитров уксуса. Удобнее всего перелить жидкость в бутылку с распылителем - так легче обработать все углы и труднодоступные места. Уксусная кислота эффективно растворяет жирные пятна и нейтрализует запахи еды.

Как правильно мыть холодильник

Перед чисткой нужно вынуть все продукты и снять полки и ящики. Их следует отдельно вымыть тёплой водой с мягким моющим средством. Внутренние поверхности холодильника обработайте уксусным раствором, уделяя особое внимание уплотнителям и уголкам, где часто скапливаются остатки пищи. Если есть засохшие пятна, их следует немного размочить, а через несколько минут протереть.

На завершающем этапе протрите внутреннюю часть холодильника влажной тканью, чтобы удалить остатки раствора, а затем высушите бумажным полотенцем. Резкий запах уксуса исчезает после высыхания, поэтому он не повлияет на продукты.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика
Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Как предотвратить появление запахов

Чтобы холодильник оставался чистым и свежим, рекомендуем регулярно проверять продукты и вовремя выбрасывать испорченные. Остатки еды лучше хранить в контейнерах с плотными крышками, а пролитые жидкости сразу вытирать.

Смотрите видео о том, как убрать неприятный запах из холодильника:

Читайте также:

Об источнике: Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
холодильник лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину ждет "черная зима": политолог предупредил украинцев о серьезной угрозе

Украину ждет "черная зима": политолог предупредил украинцев о серьезной угрозе

18:18Украина
Существует ли дефицит продовольствия в Украине: в Минагрополитики ответили

Существует ли дефицит продовольствия в Украине: в Минагрополитики ответили

17:26Экономика
Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе США

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе США

16:27Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созревания

Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созревания

Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев

Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев

В Москве отреагировали на предложения Украины о прекращении войны: что сказали

В Москве отреагировали на предложения Украины о прекращении войны: что сказали

Украина может получить ракеты-перехватчики, но не от США: в ISW назвали страну

Украина может получить ракеты-перехватчики, но не от США: в ISW назвали страну

Последние новости

18:24

Плесень исчезнет прямо на глазах: помогут всего два простых ингредиента

18:18

Украину ждет "черная зима": политолог предупредил украинцев о серьезной угрозе

18:02

Стоит ли замораживать помидоры на зиму: основные правила и лайфхаки

17:53

Запутанная головоломка со спичками, которую сможет разгадать далеко не каждыйВидео

17:33

Защита от проволочника и восстановление почвы: что посадить после картофеля

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
17:26

Существует ли дефицит продовольствия в Украине: в Минагрополитики ответили

17:25

Орхидея снова покроется цветами: понадобится продукт, который есть на кухне

17:24

Карнизы для штор стремительно выходят из моды: дизайнеры рассказали, чем их заменить

17:20

Соловей отреагировала на слухи о проблемах с алкоголем: "Никому не советую"

Реклама
17:04

Банки быстро опустеют: рецепт огурцов по-корейски, которые покорят всехВидео

16:58

Почему нельзя мыть посуду в гостях — приметка, предупреждающая о беде

16:36

Даже стойкий запах в холодильнике можно убрать без химии: простой домашний трюк

16:34

Астрологи назвали счастливчиков недели — кто изменит свою жизнь в конце лета

16:27

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе США

16:25

Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

16:15

Киллер в Польше готовил покушение на украинского рэпера: СМИ назвали имя артиста

16:02

Звезда "Лиги смеха" разводится с женой после слухов об измене — что произошло

16:02

Доллар вырос, а евро стремительно полетел вверх: курс валют на 17 августа

15:56

Что добавить в варенье, чтобы оно не заплесневело — секрет длительного хранения

15:50

Людей призвали насыпать соль в кроссовки: результат будет уже за одну ночьВидео

Реклама
15:33

Выбрасывать яблоки на огород или закапывать — как не навредить урожаю

15:23

Азовское море гибнет из-за войны: какая рыба может исчезнуть навсегда

15:20

Украина предлагает перемирие, а от РФ - только угрозы: есть ли шанс на новые переговоры

15:07

Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

15:04

"Проклятые" туннели под Киевом: почему город отказался от первых проектов метроВидео

15:04

Как выглядеть элегантно осенью 2026: 4 вещи сделают гардероб роскошнымВидео

14:31

За пять лет расследования детективы НАБУ не смогли установить, кому был нанесен ущерб по делу о рынке "Столичный"

14:12

"Дома был другим человеком": дочь Скрябина раскрыла неожиданную правду об отце

14:12

Как из фильмов ужасов: какие странные, но неядовитые грибы можно найти в УкраинеВидео

13:30

Колебания достигли почти 5-балльного уровня: магнитная буря G1 накрывает Землю

13:19

Морковь трескается прямо в земле: какая ошибка может испортить весь урожайВидео

13:14

Никакая не "молочка": как одним словом правильно назвать молочные продукты на украинском

12:55

Китайский гороскоп на завтра, 15 августа: Змеям - триумф, Крысам - первый шаг

12:50

Будет ли заморозка войны: Лавров пригрозил жесткими ударами по Украине и вспомнил "о дедах"

12:48

Свежий воздух вернётся не скоро: Украину накрывает затяжная жара

12:19

Не подведут даже в сложный момент: когда рождаются самые надежные люди

12:06

Сокрушительный удар по энергетическим узлам РФ: Мадяр заявил о поражении сотен целейВидео

11:51

Какой цвет волос будет у ребенка: результат может удивить родителей

11:42

Закат солнца в банке: как превратить арбузные корки в королевское вареньеВидео

11:40

"Я жива, успокойтесь": звезда "Женского Квартала" рассказала о пережитом прилете

Реклама
11:35

Кровать перестанет скрипеть за считанные минуты: чем нужно натереть ламелиВидео

11:13

Минобороны РФ цинично угрожает "заморозить" украинцев: в ЦПД резко ответили

11:02

"Сын дома": Александр Пономарев показал наследника-красавца

10:57

У Зеленского возникла проблема с назначением посла Украины в США: что известно

10:50

Хитрый тест по ПДД с круговым движением: какая из траекторий разрешенаВидео

10:47

От прохладных ночей до жары в +35: синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине

10:44

РФ не сможет уничтожить критические системы Украины зимой: эксперт назвал условие

09:55

"Моя жена": солист "СКАЙ" Собчук впервые рассказал о новой семьеВидео

09:55

Помидоры на зиму с секретным ингредиентом: рецепт вкусной заготовки за 30 минут

09:38

"Страх вполне обоснован": танкеры РФ обвесили сетками от дронов - Financial Times

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять