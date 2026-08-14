Даже стойкий запах в холодильнике можно убрать без химии: простой домашний трюк

Избавиться от неприятного запаха в холодильнике можно без дорогих чистящих средств.

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Как избавиться от неприятного запаха из холодильника / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как убрать неприятный запах из холодильника

Чем помыть холодильник

Почему стоит избегать агрессивных средств

Холодильник - это место, где ежедневно хранятся продукты, и даже несколько капель молока или кусочек перезрелого фрукта могут стать причиной неприятного запаха. Особенно быстро он появляется, если внутри остаются следы от мяса, соуса или овощей, а резкие запахи рыбы, лука или сыра впитываются в стенки и уплотнители.

Главред расскажет, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике без использования агрессивных химических средств.

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Почему стоит избегать агрессивных средств

Для очистки холодильника не рекомендуется использовать сильные химические препараты. Они могут оставлять резкий запах, который легко переходит на продукты. Кроме того, агрессивные вещества способны повредить пластиковые поверхности и уплотнители, пишет Wprost.

Как избавиться от неприятного запаха из холодильника

Чтобы быстро убрать запах и грязь, достаточно приготовить раствор из теплой воды и спиртового уксуса. На один литр воды добавьте примерно 100 миллилитров уксуса. Удобнее всего перелить жидкость в бутылку с распылителем - так легче обработать все углы и труднодоступные места. Уксусная кислота эффективно растворяет жирные пятна и нейтрализует запахи еды.

Как правильно мыть холодильник

Перед чисткой нужно вынуть все продукты и снять полки и ящики. Их следует отдельно вымыть тёплой водой с мягким моющим средством. Внутренние поверхности холодильника обработайте уксусным раствором, уделяя особое внимание уплотнителям и уголкам, где часто скапливаются остатки пищи. Если есть засохшие пятна, их следует немного размочить, а через несколько минут протереть.

На завершающем этапе протрите внутреннюю часть холодильника влажной тканью, чтобы удалить остатки раствора, а затем высушите бумажным полотенцем. Резкий запах уксуса исчезает после высыхания, поэтому он не повлияет на продукты.

Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Как предотвратить появление запахов

Чтобы холодильник оставался чистым и свежим, рекомендуем регулярно проверять продукты и вовремя выбрасывать испорченные. Остатки еды лучше хранить в контейнерах с плотными крышками, а пролитые жидкости сразу вытирать.

Смотрите видео о том, как убрать неприятный запах из холодильника:

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