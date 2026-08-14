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"Страх вполне обоснован": танкеры РФ обвесили сетками от дронов - Financial Times

Анна Ярославская
14 августа 2026, 09:38
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Судовладельцы массово берут паузу, а страхование либо ограничивают, либо продают по завышенным ценам.
Атака на российские танкеры
Россия защищает свой нефтяной флот сетками / Коллаж: Главред, фото: x.com/YorukIsik, скриншот

Кратко:

  • Танкеры РФ впервые вышли в море под сетками для защиты от дронов
  • Ставки фрахта в Черном море резко выросли
  • Вэнс просил Киев не бить возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума

Российские нефтяные танкеры и портовые терминалы начали оснащать противодроновыми сетками и металлическими клетками в качестве защиты от украинских ударов дронами. Такие способы противодействия БПЛА ранее видели только на суше, а теперь впервые перенесли на море.

Как сообщает Financial Times, 28-летний танкер Caruzo, находящийся под санкциями правительств ЕС и Великобритании, во вторник вышел из Черного моря через Босфор с противодроновой сетью и штабелируемыми резервуарами для воды, подвешенными по бокам.

видео дня

Кадры судна снял аналитик судоходства Йорук Исик: борт мостика Caruzo накрыт сеткой, сеткой же покрыта и крыша.

По его словам, еще одно подсанкционное судно - "Ризвел" - также ходит по Мраморному морю к югу от Стамбула, покрытое сетями.

Причина такой импровизации - беспрецедентная кампания против российского судоходства. За последние два месяца Украина провела одну из самых интенсивных атак на судоходство в истории, нанося удары по российским судам в Азовском и Черном морях, чтобы перекрыть поставки российской нефти.

Хаос дошел до того, что в прошлом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился к Киеву с просьбой прекратить удары вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума в российском порту Новороссийск - чтобы защитить интересы американских нефтяных компаний и не дестабилизировать рынки дальше.

Фрахт подорожал, страховщики отступили

Оборонительные конструкции на судах выглядят значительно грубее тех, что применяют на суше в Украине, где технику накрывают сложными металлическими клетками с шипами. Логика одинаковая: создать зазор между боевой частью и целью, чтобы детонация произошла дальше от объекта. Водяные баки на корпусе - аналогичные тем, что ставят на российские танки - должны поглощать удары с воздуха и с моря.

Рыночная реакция оказалась быстрее инженерной. По данным ценового агентства Argus, ставки на перевозку грузов в регионе резко выросли.

"Недавние инциденты побудили значительное число судовладельцев занять выжидательную позицию, вместо того чтобы брать на себя дополнительный риск", - сказал Шил Бхаттачарджи, руководитель отдела ценообразования на фрахт в Европе в Argus.

Страхование, по его словам, также либо ограничивали, либо предлагали по завышенным ценам.

Черное море остается важнейшим маршрутом для экспорта российской нефти, а также для украинского зерна, которое Москва выбрала мишенью в ответ на массированные обстрелы.

Новороссийск под сетками и бонами

Экипаж Caruzo не только обтянул мостик сеткой, но и фактически замкнул себя внутри - на это обратил внимание соучредитель сайта мониторинга судоходства Tankertrackers.com Самир Мадани.

"Страх вполне обоснован", - отметил он.

Защиту выстраивают не только на воде. Спутниковые снимки, а также фото и видео из открытых источников зафиксировали сети и другие укрепления вокруг военно-морской базы в Новороссийске, где базируется Черноморский флот, и на подходах к гавани. На снимках со спутников Airbus видны большие сетчатые конструкции, боновые заграждения и баржи, поставленные поперек входа в военный порт, чтобы заблокировать доступ с моря - эта защита действует с марта 2024 года.

Похожая логика работает и в Украине: тысячи километров дорог на юго-востоке накрыты рыболовными сетями, образующими туннели для транспорта, чтобы защититься от FPV-дронов, которые теперь определяют действия на поле боя.

Полной гарантии такие решения не дают. Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что украинские войска провели ночью "уникальную операцию" с применением украинских противокорабельных ракет, реактивных дронов и морских беспилотников для удара по военно-морской базе в Новороссийске. По его словам, дроны поразили российские корабли, позиции ПВО, причалы и портовую инфраструктуру.

Financial Times не смогла независимо подтвердить эти утверждения. На видеозаписи, по всей видимости, видно, как российская ПВО пытается отбивать роями летящие ночью в сторону портового города беспилотники.

Атаки на российские танкеры - новости

Как писал Главред, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины поразили два танкера, перевозившие бензин из Таганрога в оккупированный Крым. Также под ударом оказались нефтебаза в Керчи и пусковые установки ЗРК С-400.

В ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удары по восьми танкерам с топливом, которые относятся к так называемому теневому флоту России и находятся под международными санкциями.

В ночь на 16 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических целей страны-агрессора России. Среди них шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей.

Украинские беспилотники 18 июля атаковали 13 судов российского теневого флота в Чёрном море. В рамках операции "МоЛоЧКа" в общей сложности было поражено 172 судна.

В августе издание Bloomberg писало со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Украина согласилась не атаковать часть нероссийских нефтяных танкеров и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Речь идет об объектах, критически важных для экспорта казахстанской нефти через российский терминал в Новороссийске.

Теневой флот России
Теневой флот России / Инфографика: Главред

Как блокировка танкеров ударит по нефтяному экспорту РФ: эксперт

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний считает, что задержание судов российского "теневого флота" способно серьёзно осложнить экспорт нефти из РФ.

По его мнению, если к таким мерам подключатся европейские государства, последствия для российской экономики могут оказаться крайне болезненными - вплоть до резкого сокращения экспортных поставок и масштабных экономических потерь.

В интервью Главреду, эксперт напомнил, что ключевые маршруты поставок российской нефти проходят через Балтийское и Чёрное моря. Он также отметил, что даже временные задержки танкеров, например под предлогом экологических или технических проверок, способны существенно замедлить логистику и создать серьёзные проблемы для нефтяного экспорта России.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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